فوائد عصير الفراولة بالبنجر.. هل يعزز ألوانك الطبيعية؟

صحة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لا يتعدى الدقيقة، لفتاة تتحدث عن سر شعرها الأحمر، وشفتيها وحاجبيها، مدعية أن الأمر طبيعي بلا مكياج وذلك بفضل عصير الفراولة بالبنجر، قائلة: "العصير هيعزز ألوانك الطبيعية".

وجرى تداول الفيديو بشكل ساخر على نطاق واسع، بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "هُن" فوائد العصير وطريقة عمله.

فوائد عصير البنجر

سلط موقع WEBMD الطبي، الضوء على أهمية عصير البنجر، الذي يحتوي على فيتامينات ومعادن، ومضادات للأكسدة، تحقق العديد من الفوائد الصحية، منها ما يلي..

خفض ضغط الدم.

إبطاء وتيرة تقدم مرض الخرف.

تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل.

تحسين الهضم.

الحماية من فقر الدم.

تعزيز صحة القلب ومنع الجلطات.

الحفاظ على وزن صحي.

حماية وتحصين الكبد.

مصدر جيد لحمض الفوليك.

المساعدة على خفض الكولسترول.

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مصدر جيد لفيتامين سي وللبوتاسيوم.

منح البشرة نضارة، لأنه يعمل على تنقية الدم من الشوائب والسموم، فضلًا عن احتوائه على فيتامين سي لتنقية البشرة وحمايتها من التصبغات الجلدية.

فوائد الفراولة

وسلط موقع WEBMD أيضًا الضوء على فوائد الفراولة، التي جاءت على النحو التالي:

تحتوي على القليل من السعرات الحرارية.

غنية بالفيتامينات والمعادن.

تقوي الجهاز المناعي.

غنية بالألياف القابلة للذوبان.

غنية بالمواد المضادة للأكسدة.

تحتوي على كمية عالية من الفلافونوئيدات.

طريقة عمل عصير الفراولة بالبنجر

المكونات

كوب فراولة.

1/4 كوب بنجر.

مكعبات ثلج.

طريقة عمل العصير

قومي بضرب المكونات السابقة في الخلاط، حتى تمام الامتزاج.