القومي للمرأة: مصر أول الدول التي أطلقت استراتيجية النهوض بالمرأة

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إن مصر هي أول دولة في العالم أطلقت استراتيجية النهوض بالمرأة وأن أحد محاورها الرئيسية هي التمكين الاقتصادي بجانب المحاور الـ3 الآخرين وهم التمكين السياسي، والاجتماعي وذلك بجانب الحماية الثقافية والتشريعية.

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وطالبت يحيى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، كل امراة ومواطن مصري بالنزول للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري "انتخابات مجلس الشيوخ"، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي هو أحد الأعمدة الرئيسية لأجندة التنمية المستدامة والتي وضع المجلس القومي للمرأة وفقا لها استراتيجية النهوض بالمرأة المصرية من خلال هذه المحاور وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017 وهو عام المرأة المصرية وهو أول عام يكون لدينا عام للمرأة.

وتابعت، أننا في العصر الذهبي للمرأة المصرية الذي نعيشه حاليا من خلال كافة المستويات وأصبح هناك اهتمام كبير بالمرأة المصرية من خلال الدولة والحكومة، وتم وضع ملف المرأة في عام 2017 على أجندة مجلس الوزراء، وهذا يحدث لأول مرة ونري الاهتمام الكبير من الوزارات المختلفة والمحافظين والتعاون المثمر والبناء طوال الوقت مع المجلس القومي للمرأة من خلال فروع المجلس في الـ 27 محافظة.

وووجهت الشكر لكل المسؤولين الذين اهتموا بالمرأة وقدموا الدعم والمساندة الحقيقية من وزير المرأة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي صرح بأنه وزير للمرأة وبالفعل نرى أن هذا الدعم غير مسبوق من الدولة.