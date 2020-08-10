بينها استخدام معين للمراحيض.. 5 حقائق نفسية لم نعرفها عن أنفسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الحقائق النفسية التي نجهل معرفتها عن أنفسنا، ولهذا يورد موقع "برايت سايد" الأمريكي، 5 من تلك الحقائق.

1- نخفض الصوت عندما نقود سياراتنا إلى أماكن غير مألوفة:

تخيل أنك تقود سيارتك لحضور اجتماع مهم في مكان غير مألوف، من المحتمل أنك ستتوقف عن التحدث إلى الآخرين، أو تخفض مستوى صوت الراديو أو تغلقه تماما وتركز على الطريق.

وأثبت الدكتور ستيفين يانتيس الأستاذ في قسم علم النفس وعلم الدماغ في جامعة جونز هوبكنز، أنه في لحظات نركز فيها اهتمامنا على الاستماع، فإننا أقل وعيا بالمعلومات المرئية التي يحصل عليها دماغنا، هذا هو السبب في أننا في كثير من الأحيان نحتاج إلى إيقاف ضجيج الخلفية (ضجيج الآخرين).

2- نفضل إيقاف سيارتنا بالقرب من أخرى في منطقة انتظار فارغة:

يفسر هذا السلوك بحقيقة أن البشر كائنات اجتماعية، غالبا ما نتبع الحشد ولهذا السبب نوقف سيارتنا تلقائيا بالقرب من السيارات الأخرى.

3- لا يستخدم الرجال "مبولتين" مجاورين:

المراحيض العامة ليست مكانا لطيفا للغاية حتى لو كانت نظيفة، وعلى أي حال، فإن الأغلبية لا تريد استخدام المرحاض تحت نظرة متجولة لعين شخص آخر، هذا هو السبب الذي يجعل الرجال يفضلون استخدام "المبولة" الموجودة على مسافة من بعضها البعض.

4- نفتح الأبواب أمام الآخرين:

منذ طفولتنا، تعلمنا أن نفتح الأبواب للآخرين لأنها من الأخلاق، فإنها تجسد "القاعدة الذهبية للأخلاق"، عامل الناس بالطريقة التي تريدهم أن يعاملوك بها.

5- لا نضع أقدامنا تجاه شخص يهمنا:

ليس فقط موضع الجسم نفسه هو المهم في المحادثات، ولكن أيضا موقف القدمين، إذا وضع الشخص الذي أمامك قدمه فوق بعضهما، فهذا يعني أن الشخص غير مهتم بالمحادثة.