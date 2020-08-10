أبرزها الطماطم.. 5 عصائر طبيعية تحارب الأمراض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

العصائر الطبيعية تسبب الشعور بالانتعاش والطاقة، بالإضافة إلى تقديم فوائد متعددة ذات أهمية كبرى للجسم، وهي محاربة الأمراض، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.

لذا يستعرض "الكونسلتو" مجموعة من العصائر الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.