محمد اسماعيل - القاهرة - منذ ظهوره حتي الآن.. جميع أعراض وعلامات الإصابة بـ"كورونا"

يرتبط فيروس كورونا بمجموعة من الأعراض الصحية غير السارة، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف.

وبينما تسرد إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS حاليا 4 أعراض لـ "كوفيد-19"- ارتفاع درجة الحرارة، وسعال جديد ومستمر، وفقدان الشم والتذوق - يقول العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس إنهم يعانون من مجموعة من الأعراض الإضافية، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

وتشمل هذه الأعراض: الإرهاق أو الإرهاق الشديد، والشعور بضيق في التنفس، وفقدان الشهية، والسعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة.

أما العلامات الأقل شيوعا التي يبلغ عنها بعض المصابين، فتتضمن: آفات في القدمين وألم في الخصية وإحساس غريب بـ "وخز" على الجلد.

وأبلغ آخرون عن شعورهم بمستويات متزايدة من التعب العقلي أو "ضبابية الدماغ"، قبل وقت قصير من التشخيص.

وفيما يلي ملخص لجميع أعراض فيروس كورونا التي ينبغي أن تكون على دراية بها:

1- ارتفاع في درجة الحرارة

مثل السعال الجاف، فإن ارتفاع درجة الحرارة هو ما تقول عنه NHS والمنظمات الصحية الأخرى، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، إنه عرض شائع.

ووفقا لـ NHS، هذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك).

2- سعال جاف

ربما يكون أكثر أعراض "كوفيد-19" تميزا، بالنظر إلى مدى الاختلاف الذي يمكن أن يبدو عليه مقارنة بالسعال المعتاد.

ويكون السعال جديدا بشكل عام بالنسبة لك - أو مختلفا إذا كنت تعاني من سعال المدخن بشكل عام - ومستمر. وفي كثير من الأحيان سيستمر لمدة نصف يوم على الأقل أو أكثر.

3- التهاب الحلق

قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، مؤخرا بتحديث قائمة أعراضها لتشمل التهاب الحلق.

ومع ذلك، يبدو أن هذا العارض نادر جدا. وقال مايكل ليرنر، طبيب حنجرة في جامعة Yale للطب لموقع Health.com: "في الوقت الحالي، نقدر أن التهاب الحلق يحدث في زهاء 10٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا".

4- فقدان حاسة التذوق والشم

جرى تحديث الإرشادات الرسمية للمملكة المتحدة مؤخرا لتشمل فقدان التذوق والشم، كأعراض لفيروس كورونا.

وأوضحت NHS: "فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق لديك - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء، أو الإحساس بطعم مختلف عن المعتاد".

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5- الصداع أو الهذيان

يقول الخبراء إن العديد من مرضى فيروس كورونا، الذين يدخلون المستشفى، اشتكوا من أعراض عصبية، مثل الصداع والارتباك والنوبات وحتى السكتات الدماغية.

ويؤثر الهذيان عادة على المرضى الذين يحتاجون إلى دعم جهاز التنفس الصناعي، وينتج عن تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

وقال طبيب الأعصاب، الدكتور كيفين كونر، إن غالبية (80٪) من المرضى في وحدات العناية المركزة، سيعانون من مستوى معين من الهذيان. وما يثير القلق، أن الهذيان يمكن أن يؤدي إلى تلف طويل الأمد في الدماغ، في حين أن المرضى الذين يعانون منه أقل عرضة للبقاء على قيد الحياة، وفقا للخبراء.

وفي حين أن الهذيان من الآثار الجانبية المعروفة لفيروس كورونا، يعتقد بعض الخبراء أن علاجه يساء التعامل معه.

6- الحاجة إلى المرحاض أكثر

من الأعراض الخفيفة لفيروس كورونا، التي يبلغ عنها بشكل منتظم، الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة.

وأوضحت الدكتورة ديانا غال لـ إكسبريس": "مشاكل الهضم والتغيرات في عادات الأمعاء – خاصة البراز الأكثر ليونة والدخول إلى المرحاض بشكل متكرر - هي أحيانا العلامات الأولى على أنك تعاني من شيء ما، وليس فقط فيروس كورونا. ومع ذلك، أُبلغ عن الإسهال كأحد الأعراض المبكرة لدى المرضى، الذين ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19" لاحقا".

وحللت دراسة جديدة، نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، بيانات 204 مرضى مصابين بـ "كوفيد-19" في مقاطعة هوبي الصينية، ووجدت أن ما يقرب من 50% يعانون من الإسهال والقيء وآلام البطن.

7- آلام الخصية

قدم باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد تقرير حالة عن رجل يبلغ من العمر 42 عاما، أثبتت إصابته بالفيروس، بعد أن ذهب إلى المستشفى مصابا "بألم طاعن" في خصيتيه. ولم يجد الأطباء أي خطأ في خصيتيه، وأظهرت الأشعة المقطعية تلفا في رئتيه.

وبعد يومين، شُخّصت إصابة الرجل بـ"كوفيد-19".

8- قلة الشهية

اشتكى بعض المصابين بفيروس كورونا من فقدان شهيتهم.

9- الإحساس بالوخز

على الرغم من أنه لم يتم إدراجه كعارض رسمي ينبغي الانتباه إليه، إلا أن العديد من الأشخاص نشروا على الإنترنت تجاربهم حول الشعور "بالوخز".

واقترح الدكتور دانيال غريفين، رئيس قسم الأمراض المعدية في ProHealth Care Associates بالولايات المتحدة، أن الشعور قد يكون جزءا من استجابة المناعة الذاتية للجهاز العصبي للمرضى.

وقال لصحيفة "نيويورك بوست": "من الواضح أنه تم التعرف عليه، لكننا لسنا متأكدين حتى الآن من مدى انتشاره".

10- آفات القدم

يحقق الخبراء الطبيون في إسبانيا حاليا فيما إذا كان يمكن التعرف على المصابين بالفيروس، من خلال جروح صغيرة في القدمين.

وفي وقت سابق من هذا العام، شارك المجلس الإسباني العام لكليات أطباء القدم الرسمية، بيانا كشف عن إصابة العديد من مرضى فيروس كورونا بآفات في أقدامهم.

وقال البيان: "إنها آفات أرجوانية (تشبه إلى حد بعيد تلك الخاصة بالجدري أو الحصبة أو تورم الصقيع)، والتي تظهر عادة على أصابع القدم وتلتئم دون ترك أي أثر".

ولوحظت الآفات بشكل أكثر شيوعا عند الأشخاص الأصغر سنا المصابين بالفيروس، بما في ذلك المراهقين والأطفال، على الرغم من وجود بعض البالغين أيضا.

11- وجع في المعدة

كما هو الحال مع فقدان الشهية، قد تكون آلام البطن علامة على شيء غير ضار.

ومع ذلك، فإن دراسة نشرت حديثا من قبل المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، تربط مشاكل البطن بـ "كوفيد-19".

ووجدوا أن 48.5٪ من 204 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية، يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الذي يمكن أن يسبب آلاما في البطن.