متى يكون "العصير الفريش" خطرا على المرأة الحامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

قد يعتقد الحوامل أن عصير الفاكهة الطازج من المشروبات المهمة التي تحتوي على فيتامينات متعددة، والتي تفيد الجنين وتساعده على النمو بشكل أفضل.

لكن موقع "the list" ذكر أن مشروبات الفاكهة الطبيعية من الممكن أن تكون غير مبسترة أي لم تتعرض إلى درجة حرارة مرتفعة حتى يتم قتل البكتيريا الضارة بداخلها.

وتحمل الفواكه والخضروات التي لم تخضع لعملية البسترة بكتيريا، مثل السالمونيلا، والتي يمكن أن تؤثر بنسبة كبير على الجنين، فمن الممكن أن يعرضه لمضاعفات أخطر بكثير وتصيبه بالتهاب السحايا.

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كما يمكن أن تكون الفواكه والخضروات الطازجة حاملة لطفيليات ضارة؛ فهي تنزع منها العناصر الغذائية وتسبب فقدان الوزن وفقر الدم وعرقلة عمل الأمعاء، وتلحق أضرار بجدار الأمعاء، وفي بعض الحالات تسبب أمراضا خطيرة مثل طفيليات تسي تسي.

وتحذر إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية من أنه يمكن أيضا الحصول على التكوكسوبلازما من العصير الطازج، وهي طفيليات تختبئ بالفواكه والخضروات غير المغسولة، وعند تقطيع الثمرة تظل عالقة بها وموجودة في العصير، والذي يكون له تأثير ضار على صحة الأم الحامل لأن هذا الطفيلي يسبب فقدان السمع والإعاقة الذهنية والعمي لدى الأطفال.

وتوصي "الأغذية والأدوية" كل سيدة حامل أن تصنع العصير الخاص بها بنفسها بعد غسل جميع الفواكه والخضروات التي تستخدمها تحت المياه الجارية، خاصة الكنتالوب والبطيخ أو الثمرات التي تحتاج إلى تقطيع أو تقشير، بالإضافة إلى قطع المناطق التالفة أو التي يظهر بها كدمات أو تغيير في اللون، فيمكن أن تشير إلى نمو البكتيريا بها.