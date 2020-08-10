محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
كشف الأكاديمي أريج توتوليان، مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ، حقيقة وجود أشخاص لا يصابون بـ "كوفيد-19، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم ".
وقال الأكاديمي في حديث لصحيفة "إيزفيستيا"، "هناك مجموعة معينة من الناس، لا يصابون بفيروس SARS-CoV-2 ". وأضاف مؤكدا، لقد اكتشف هذا الأمر بعد الفحص الدقيق والشامل للأطباء العاملين في "المنطقة الحمراء" مع المصابين بمرض "كوفيد-19" منذ عدة أشهر، حيث رغم ذلك لم تكتشف عندهم الأجسام المضادة.
ووفقا له، ستكشف لنا دراسة هؤلاء الأشخاص، كيفية التوصل إلى وسيلة عامة لمكافحة عدوى "كوفيد-19" بتكلفة بسيطة وأسرع من ابتكار اللقاح.
وأشار الأكاديمي، إلى أن بعض المرضى بعد شفائهم من "كوفيد-19" لم تكتشف عندهم الأجسام المضادة أيضا، وهذه الحقيقة هي أحد ألغاز SARS-CoV-2. مضيفا "أعداد هؤلاء المرضى أكبر مما كنا نتوقع".
وأضاف توتوليان موضحا، عادة لا تنتج الأجسام المضادة في حالات ضعف المناعة، عند عدد قليل من الأشخاص بين السكان. ولكن عددهم بين الذين تعافوا من "كوفيد-19" كبير .
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف جديد في أجسام مصابي "كورونا " يبشر بمكافحة أسرع من اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.