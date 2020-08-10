عقب وفاة مصطفى حفناوي.. إصابة اليوتيوبر مي ماهر بجلطة في الرئة

علاقات و مجتمع

في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من الحزن على رواد "السوشيال ميديا" بسبب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، نشر حساب اليوتيوبر مي ماهر، نبأ إصابتها بجلطة في الرئة.

ونشر حساب "ماهر" عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في عناية مركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يارب".

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وتفاعل متابعو "ماهر" في الدعاء لها بالشفاء: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيكي يا مي يارب"، وقال آخر "ربنا يشفيها شفاء لا يغادر سقمًا عاجلًا غير آجلآ يارب العالمين".

واليوتيوبر مي ماهر، متخصصة في الأكلات والمطبخ، ويتابعها أكثر من 240 ألف شخص، ويمتلك حسابها بالكثير عن وصفات الأطعمة بطرق مختلفة.