فيديو.. ريهام سعيد تروي موقف تحرش مرت به: ابني من ساعتها بطل يخرج معايا

علاقات و مجتمع

تحدثت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد عن تاريخ تعرضها للتحرش، وسبب إقدامها على تقديم بلاغات ضد هؤلاء المتحرشين، وشاركت متابعيها وجمهور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بقصة قديمة جمعتها بنجلها، والذي قاطعها بسبب التحرش بها، وأصبح يرفض الخروج معها منذ هذا الحين.

وكتبت ريهام سعيد في تعليقها على الفيديو، "اسمعوا الحكايه دي من 7 سنين، رحلة عذاب والله ولعلمكوا من يومها مش بيخرج معايا، وردا علي الي بيقول ليه بقيتي تبلغي وترفعي قضايا عشان استحملت كتير أوي و كفاية".

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وقالت ريهام سعيد في الفيديو، "أول مرة أقنع ابني يروح معايا سينما، لأن ولادي مش بيحبوا الشهرة خالص، كان عنده ساعتها 16 سنة وطويل وواضح إنه راجل يعني، وساعتها كانت قصة زينة شغالة، وطفلة الصعيد اللي اترمت من المنور".

وأكملت، "فضل يتريق ويقول يا حيوان يا حيوان، لأني ساعتها سبيت المتهم اللي اغتصب زينة ورماها وقلت عليه حيوان، لوهلة حسيت إنه بيهني، سكت بس هو على صوته، وفضل يتريق".

وأكملت حديثها، أن هذا الشاب لم يراع ابنها أو كرامته، "ابني مالوش ذنب إني طلعت مشهورة، وفضل يقول ألفاظ"، حاول نجلها التدخل للاشتباك مع الرجل، "زقيته جوا العربية، وروحت ابني ورجعت للراجل كان مشي".

وكان امتناع نجل ريهام سعيد عن الخروج معها سببًا في أن تقاضي كل من يتحرش بها ويسبها.