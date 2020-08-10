آلاء.. قصة فتاة لازمت مصطفى حفناوي ورسم اسمها على ذراعه

علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن صاحبت نبأ وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ليتم تشخيصه بصورة خاطئة أدت لتدهور حالته، ومن ثم الوفاة.

أكثر من مليون شخص كان متابعًا لليوتيوبر الراحل، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، فهو يعرف نفسه بأنه ممثل ومن مؤثري السوشيال ميديا.

لكن اللافت أيضًا وضعه دعاءً بالترحم على فتاة تدعى "آلاء أحمد"، ضمن المعلومات التعريفية عبر حسابه، قائلًا "اللهم أرحم من رحل عني ولم يرحل مني.. آلاء أحمد" واتضح بعد ذلك أنها ابنة شقيقته التي توفت في العام 2017 وتحديدًا في 30 نوفمبر.

وبكلمات مؤثرة نعى "مصطفى" رحيل ابنة شقيقته في 2017: "إنا لله وإنا اليه راجعون، عروسة في الجنة يا عمري، ربنا يصبرني على فراقك يا حبيبة خالك".

وفي ذكراها الأولى لم ينس اليوتيوبر الراحل طفلة شقيقته: "زي النهاردة من سنة اتوفت أهم حاجة في حياتي، وأول كلمة خالو سمعتها، ربنا يرحمك يا أجمل حاجة حصلت في حياتي.. ادعوا لها بالرحمة".

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ويبدو أن تأثر "حفناوي" بطفلة شقيقته لم ينته عند ذلك، إذ وضع على ذراعه "تاتو" يحمل اسم "آلاء"، وظهر في أكثر من صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، ومدون اسم "آلاء" على ذراعه.

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "البقاء لله والدوام لله وحده، والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة؛ ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.

وانتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.