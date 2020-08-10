ليلى زاهر بفستان أحمر جعلها تبدو أكبر من سنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها. ارتدت ليلى فستان أحمر مجسم طويل، وأوف شولدر مزين بنقوش وفصوص من نفس اللون. واختارت ليلى ماكياجًا ناعماً أبرز ملامحهال الرقيقية، واختارت حلق متدلي مزين فصوص باللون السيلفر، وأكتفت بترك شعرها منسدلا على كتفيها. على الرغم من بساطة إطلالتها، إلا أن تصميم الفستان واختيار تصفيفه الشعر والماكياج جعلتها تبدو أكبر من سنها.

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