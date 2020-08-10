هل تتبع دايت؟.. إليك السعرات الحرارية في أشهر أنواع الخبز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يلجأ بعض متبعي الدايت، إلى حساب السعرات الحرارية في الأطعمة اليومية، ومن بينها الخبز، لذا قد يفيدك التعرف على عدد السعرات التي يحتوي عليها أشهر أنواع الخبز.

يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز السعرات الحرارية في أنواع الخبز الشهيرة، بحسب ما جاء في موقع "My fitness pal".

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