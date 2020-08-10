هل طفلك من بين الذين يحتاجون إلى مكملات فيتامينات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

يحتاج الأطفال كل يوم إلى العديد من الفيتامينات اللازمة لنمو الجسم بشكل صحيح، ويتمثل تناولها من خلال نظام غذائي متوازن وصحي.

من الذين يحتاجون إلى مكملات فيتامين؟

- الأطفال الذين لا يتناولون وجبات منتظمة ومتوازنة، وفقا لما ذكر موقع web md. المعني بالصحة.

- الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل الربو ومشاكل الجهاز الهضمي، خاصة إذا كانوا يتناولون الأدوية.

- الذين يعتمدون بشكل دائم على الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، ومدمني المشروبات الغازية.

- الذين يتبعون نظام غذائي نباتي.

أفضل 6 فيتامينات ومعادن للأطفال:

فيتامين أ:

يعزز النمو الطبيعي والتطور وإصلاح الأنسجة والعظام، بالإضافة إلى صحة الجلد والعينين والاستجابات المناعية.

وموجود في الحليب والجبن والبيض والخضروات ذات اللون الأصفر والبرتقالي، مثل الجزر والبطاطا والقرع.

فيتامين ب:

تساعد عائلة فيتامينات ب - B2 و B3 و B6 و B12 - على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وإنتاج الطاقة وأنظمة الدورة الدموية والعصبية الصحية.

وموجود في اللحوم والدجاج والأسماك والمكسرات والبيض والحليب والجبن والفول وفول الصويا.

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كما يعزز العضلات السليمة والأنسجة الضامة والجلد، ويوجد أيضا في الحمضيات والفراولة والكيوي والطماطم والخضروات الخضراء مثل البروكلي.

فيتامين د:

يساهم في تكوين العظام والأسنان ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.

ومصدره الحليب والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، أفضل مصدر لفيتامين له هو ضوء الشمس.

الكالسيوم:

يساعد على بناء عظام قوية مع نمو الطفل، وموجود في الحليب والجبن والزبادي وعصير البرتقال.

الحديد:

يبني الحديد العضلات، ووجوده ضروري لصحة خلايا الدم الحمراء، ويُعد نقصه خطرًا في فترة المراهقة.

ويوجد في لحوم البقر واللحوم الحمراء الأخرى، الديك الرومي، السبانخ، الفاصوليا، والخوخ.

ويجب توخي الحذر دائما من اتخاذ جرعات كبيرة من الفيتامينات فيمكن أن تكون قابلة للذوبان في الدهون مثل ( A و D و E و K)، فهي تكون سامة إذا حصل الأطفال على الكثير منها.

ابحث عن الأطعمة الطازجة للحصول على أفضل الفيتامينات

تبدأ التغذية الجيدة بتقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة الكاملة والطازجة قدر الإمكان، هذا أفضل بكثير من تقديم الوجبات السريعة على أمل أن يؤدي تناول فيتامين الأطفال إلى التراجع عن أي لا غذائي.

ستجد معظم الفيتامينات والمعادن في الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتينات (بدلاً من الدهون). حتى الآن، أكثر الأطعمة غنية بالفيتامينات هي الفواكه والخضروات الطازجة.