ما الفرق بين فيتامين د 2 وفيتامين د 3؟.. أيهما أفضل لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: أدرك الجميع مؤخرًا فوائد فيتامين د، وأهمية نقصه في الجسم، نظرًا للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، إلا أن هذا الفيتامين ينقسم إلى نوعين فيتامين د 2 وفيتامين د 3، فما الفرق بينهما؟ "الكونسلتو" يستعرض فاعلية فيتامين د 2 وفيتامين د 3، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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