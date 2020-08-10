منها تغطية رأسك أثناء النوم.. احذر 12 عادة غير متوقعة تضر دماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تماما مثل أعضاء الجسم الأخرى، يمكن أن يعاني دماغنا من عوامل مختلفة، حتى تلك غير الواضحة، لذا يجب الانتباه إلى الأمور غير المتوقعة التي تضر بدماغك، والتي نذكرها لكم، وفقا لموقع "برايت سايد".

1-نقص في التواصل:

أظهرت دراسة أجريت في جامعة ميشيغان الأمريكية، أن 10 دقائق من الاتصال يوميا، تزيد من القدرة العقلية، وليس من الضروري الخروج والتحدث إلى شخص تراه، بل يمكن التحدث مع صديق أو أحد أقاربك على الهاتف، ما يساعد على تحفيز الدماغ أيضا.

2- السكريات أكثر مما ينبغي:

وفقا للبحث، تؤثر كمية كبيرة من السكر سلبا على عامل التغذية العصبي للدماغ، أو BDNF، المسؤول عن إنتاج الخلايا العصبية، وعلى وجه الخصوص، يعتبر BDNF مهما جدا لتكوين الذاكرة والتعلم على المدى الطويل.

3- قلة تمارين الدماغ:

وفقا للعلماء، تصل ذروة إنتاجية الدماغ إلى 16-25 عاما، وبعد ذلك تنخفض ببطء، ومع ذلك، فقد أظهر بحث مكثف أن التمارين المنتظمة للدماغ (القراءة وحل الألغاز) يمكن أن تحسن أداءها بشكل كبير، حتى في الأشخاص الذين تظهر عليهم العلامات الأولى لخرف الشيخوخة.

4- عدم تناول وجبة الافطار:

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يؤدون أداء أفضل في المدرسة، خاصة في العلوم، حيث تسبب تخطي تلك الوجبة إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، ما يؤثر بدوره سلبا على وظائف الدماغ.

5- الآيس كريم:

أي طعام بارد، بما في ذلك الآيس كريم، يمكن أن يسبب صداعا مفاجئا، ويعتقد أن الطعام البارد يضيق الأوعية الدموية، ويحاول الجسم منع انخفاض حرارة الجسم، ويرسل الدم الدافئ إلى الدماغ، والذي بدوره يوسع الأوعية الدموية، ووفقا للعلماء، هو الذي يسبب الصداع.

6- هاتف محمول:

كشفت دراسة أجريت على الفئران عن وجود صلة بين سرطان الدماغ واستخدام الهواتف المحمولة، ومع ذلك، يجب ألا تتخلص من هاتفك الذكي، بل ينصحك الأطباء باستخدام مكبر صوت أو سماعة رأس للتحدث وعدم وضع الهاتف بالقرب من وسادتك أثناء النوم.

7- تغطية رأسك أثناء النوم:

عندما نغطي رأسنا ببطانية، فإننا نحد من كمية الأكسجين التي تدخل أجسامنا، لأنه في هذه الحالة، علينا أن نتنفس هواء "معاد تدويره" بالفعل، وهو مشبع بثاني أكسيد الكربون، هذا يخلق نقصا في الأكسجين لدماغنا.

8- الجفاف:

الدماغ البشري تتكون من 70-80٪ ماء، والماء مسؤول عن توصيل المواد الضرورية إلى الدماغ، حيث يعمل الدماغ بشكل أكثر فاعلية عندما لا ينقصه H2O.

9- الكحول:

وفقا للباحثين، فإن استهلاك الكحول يدمر الروابط بين خلايا الدماغ، ومع ذلك، وعندما تتوقف عن شرب الكحول، يعود الدماغ في النهاية إلى طبيعته.

10- التدخين:

كما أظهرت الأبحاث، لا يؤدي التدخين إلى الإصابة بالسرطان فحسب، بل يؤدي أيضا إلى انخفاض سمك القشرة المخية، ويمكن أن يؤثر هذا الضرر بشكل كبير على القدرات العقلية لأن هذا الجزء من الدماغ هو المسؤول، من بين أمور أخرى، عن التفكير.

11- عدم ممارسة الرياضة:

يحتاج الدماغ إلى تدريب منتظم، وفي إحدى الدراسات، وجد أن التمارين البدنية لها تأثير مفيد على الذاكرة طويلة المدى.

12- اتباع نظام غذائي صارم:

اتضح أنه خلال اتباع نظام غذائي صارم، لا يفقد الجسم الوزن، إذ أظهرت الأبحاث أن التقييد الشديد في التغذية يجعل الدماغ يأكل نفسه بالفعل، لذا من الأفضل أن تكون أكثر منطقية في التعامل مع نظامك الغذائي، لذا تناول الطعام بشكل صحيح.