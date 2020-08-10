الوقاية من السرطان.. فوائد متعددة للتوقف عن تناول الدهون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
الدهون هي أحد مكونات الغذاء الرئيسية والتي تسبب السمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم، لذا يحذر الأطباء من الإفراط في تناولها، لذا من المهم معرفة الفوائد التي تعود بالنفع على الجسم عند التوقف عن تناول الدهون.
يستعرض "الكونسلتو" أبرز الفوائد التي ينالها الجسم عند التوقف عن تناول الدهون، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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