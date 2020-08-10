"كفاية حسد".. هكذا تفاعلت الفتيات مع وفاة مصطفى حفناوي

علاقات و مجتمع

بعد صراع تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ، توفى اليوم اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وسيطرت حالة من الحزن على كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لوفاة "حفناوي"، وتفاعل العديد من الفتيات مع خبر وفاته، وربطوا واقعة الوفاة بالحسد، مطالبين الجميع بالتوقف عن الحسد والنظر إلى ما في يد الآخرين.

جيهان: مات بدون حادث أو خناقة.. ساب كل حاجة في لحظة

وصفت جيهان خالد شعورها بوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وكتبت عبر صفحتها على الفيس بوك، "الدنيا لا تسوى شيئًا، مات وهو عنده 25 سنة، مات بدون حادث أو خناقة، مات وساب كل حاجة في لحظة، وكلنا معرضين في أي وقت لمصير مصطفى، بس ياريت الناس تتعظ، دنيا لا تسوى شيئًا".

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داليا: الحسد مرحمش حد

وربطت داليا طارق، 27 عامًا، بين واقعة وفاته والحسد، قائلة لـ "هُن"، "الحسد مرحمش حد، يا ريت كل واحد يبص لنفسه، ومحدش يقارن بين حياته وحياة غيره".

وأضافت: "الحياة قصيرة، كلنا معرضين في أي وقت لمصير مصطفى، اللهم حسن الخاتمه والصحبة الصالحة".

ميرنا: ممكن نكون مكانه في أي لحظة.. يا ريت نتعظ

صدمة شعرت بها ميرنا أحمد، بعد سماع نبأ وفاة مصطفى حفناوي، "ممكن نكون مكانه في أي لحظة، يريت نتعظ ونبطل نبص لغيرنا ونبطل حسد، الدنيا فانية"، متابعة: "الواحد بيبص لنفسه ويقول مش ممكن أكون مكانه في أي لحظة".