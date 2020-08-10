بدرية طلبة في مشاجرة مع متابع بسبب نعي مصطفى حفناوي: عقبال أمك

علاقات و مجتمع

نعت الفنانة بدرية طلبة، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي توفى قبل قليل، بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا، ودخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتبت "طلبة" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، قائلة: "لاحول ولاقوة إلا بالله، اتعظوا بقى ياللي هم الدنيا منسيكم الآخرة، الله يرحمك ويصبر قلب أمك وكل اللي بيحبوك.. أدعوا له بالرحمه راح فى غمضة عين بشوية مغص لله الامر من قبل ومن بعد".

نعي "طلبة" رحيل اليوتيوبر الشاب لم يتوقف عند ذلك، إذ دخلت في مشاجرة مع متابع لها، تهجم في تعليقه عليها: "عقبالك يا ولية" لترد عليه الفنانة قائلة: "العيب مش عليك العيب على اللي خلفوك ومعرفوش يربوك عمومًا عقبال أمك".

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وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا، دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "البقاء لله والدوام لله وحده، والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة؛ ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.

وانتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.