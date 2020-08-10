مراد مكرم يدافع عن مايوه الفنانات: "انتوا مالكوا"

علاقات و مجتمع
دافع الفنان مراد مكرم عن حرية الفنانات الشخصية في ارتداء المايوهات وما يحلو لهن من ملابس، وهدد متابعيه وأصدقاءه عبر "فيسبوك"، بحذف كل من يسخر من الفنانات، وكتب في منشور عبر "فيسبوك"، "أي حد هيحط صورة أي فنان في أي وضع ويتريق أو يشتم أنا هشيله من عندي بكل هدوء".
وأكمل، "فيه ناس عادي إنهم يتصوروا بمايوهات مع أصحابهم مع عائلتهم مع أجوزاتهم، انتوا مالكوا؟! مش عاجبكم الصورة بتشيروها ليه وبتشتموا وتدخلوا في الأعراض ليه؟".
وتابع: "زي ما فيه ناس بتنزل البحر بهدومها، وفيه اللي بينزل بما يسمى المايو الشرعي وفيه اللي بينزل بالمايو، أنتوا مالكوا مفيش حد أحسن من حد، خليكوا في نفسكوا، مش عاجبك ما تبصش وما تقلدش، إنما تنصب نفسك قاضي وده يصح وده ما يصحش مش من حقك".
وتعرضت الفنانات مؤخرا لانتقادات كثيرة بسبب ملابسهن، وتعرضن كذلك للتحرش والتنمر، ومن بينهم ابنة أحمد زاهر ورانيا يوسف وغيرهن.
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