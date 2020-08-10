أصيب به مصطفى حفناوي.. أسباب السكتة الدماغية وطرق الوقاية

صحة

عقب 5 أيام من تعرضه لوعكة صحية دخل إثرها أحد المستشفيات، رحل الإنفلونسر مصطفى حفناوي عن عالمنا منذ قليل، بعد تعرضه لجلطة في المخ أدخلته في غيبوبة.

وكان أعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة مصطفى حفناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

ويرصد "هُن" معلومات عن السكتة الدماغية مرض الإنفلونسر مصطفى حفناوي الذي أودى بحياته، وفقًا لموقع Webmd الطبي.

أسباب الإصابة

يوجد سببان رئيسيان للسكتة الدماغية:

انسداد الشريان، ويعرف بالسكتة الدماغية الإقفارية، أو تسرب أحد الأوعية الدموية أو انفجارها وتعرف بالسكتة الدماغية النزفية.

السكتة الدماغية الإقفارية

من أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا، وتحدث عندما تصبح الأوعية الدموية التي تمد الدماغ بالدم ضيقة أو مسدودة، مما يتسبب في انخفاض شديد في تدفق الدم (الإقفار).

ويحدث انسداد أو ضيّق الأوعية الدموية نتيجة تراكم الرواسب الدهنية بها، أو الجلطات الدموية، أو البقايا الأخرى الجارية في مجرى الدم وتستقر في أحد الأوعية الدموية بالمخ.

السكتة الدماغية النزفية

تحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يحدث تسريب من الأوعية الدموية في الدماغ أو تتمزق، ويمكن أن تنتج حالات النزف داخل الدماغ عن العديد من الحالات التي تؤثر على الأوعية الدموية.

عوامل السكتة الدماغية النزفية

ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.

انتفاخات في نقاط ضعيفة في جدران الأوعية الدموية (تمدد الأوعية الدموية).

إصابة جسدية (مثل حادث سيارة).

رواسب بروتينية في جدران الأوعية الدموية تؤدي إلى ضعف في جدار الأوعية.

السكتة الدماغية الإقفارية تؤدي إلى نزيف.

السبب الأقل شيوعًا للنزيف في الدماغ هو تمزق تشابك غير طبيعي للأوعية الدموية الرقيقة الجدران (التشوه الشرياني الوريدي).

الأعراض

مشكلة في التحدث

يتعرض المصاب للاضطراب أو التحدث بطريقة غير واضحة، أو يواجه صعوبة في فهم الكلام.

شلل أو خدر بالوجه أو الذراع أو الساق.

الإصابة بخدر مفاجئ، أو ضعف أو شلل بالوجه، أو الذراع أو الساق، وغالبًا ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم.

مشكلات في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين.

الشعور المفاجئ بتغيم الرؤية، أو حدوث رؤية سوداء بإحدى العينين أو كلاهما، أو الشعور بالرؤية المزدوجة.

الصداع.

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الإصابة بصداع مفاجئ وشديد، يكون مصحوبًا بالقيء، أو الدوار أو تغير في الوعي.

صعوبة في المشي.

التعثر أو فقدان الاتزان، والمعاناة أيضًا من الترنّح أو الدوخة المفاجئة.

مضاعفات الإصابة بالسكتة الدماغية

الشلل أو فقدان حركة العضلات.

الإصابة بالشلل في جانب واحد من الجسم، أو فقدان السيطرة على بعض العضلات، مثل العضلات الموجودة في جانب واحد من الوجه أو في ذراع واحدة.

صعوبة التحدث أو البلع.

تؤثر السكتة الدماغية على التحكم في حركة عضلات الفم والحلق، مما يصعب عليك التحدث بوضوح، أو البلع أو تناول الطعام، كما تصاب بصعوبة في اللغة، بما في ذلك التحدث أو فهم الكلام أو القراءة أو الكتابة.

فقدان الذاكرة أو صعوبات التفكير.

يشعر العديد من الأفراد الذين أصيبوا بسكتات دماغية بفقدان للذاكرة إلى حد ما.

المشكلات الانفعالية.

قد يواجه الأشخاص الذين أصيبوا بسكتات دماغية صعوبة أكثر في السيطرة على انفعالاتهم، أو يصابون باكتئاب.

الألم.

يشعر الأشخاص الذين أُصيبوا بسكتة دماغية بألم أو تنميل أو أحاسيس غريبة أخرى في بعض أجزاء من أجسامهم، على سبيل المثال، إذا تَسببت السكتة الدماغية في فقد الإحساس بذراعك الأيسر، فقد تشعر بوخز غير مريح في الذراع.

نصائح لتجنب الإصابة بالجلطة

- تجنب تناول الأطعمة المالحة قدر الإمكان.

- الابتعاد عن المأكولات الدهنية.

- ضبط نسبة السكر والضغط في الدم باستمرار.

- الابتعاد عن التدخين.

- ممارسة التمارين الرياضيّة بانتظام، للحفاظ على صحّة القلب.

- الابتعاد عن شرب الكحول والمخدرات.

- الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- مراجعة الطبيب باستمرار، للتأكد من عدم الإصابة بضغط الدم المرتفع أو الجلطات.