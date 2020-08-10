"لغاية آخر نفس".. مواقف جمعت بين مصطفى حفناوي ووالدته (صور)

علاقات و مجتمع

علاقة حب من نوع خاص جمعت بين اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي ووالدته، فلم يدع فرصة أو مناسبة تجمعهما إلا وشاركها متابعيه بها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة "إنستجرام"، فدائمًا ما كان يحاول وصف طبيعة علاقته بها من خلال الصور ومقاطع الفيديوهات.

ظلت والدة اليوتيوبر الشهير بجوار ابنها في لحظاته الأخيرة، تطلب من ربها وتناجيه أن يحفظه لها، فكانت مشيئة الله فوق كل اعتبار، حتى استرد الله أمانته، ورحل مصطفى عن عالمنا منذ قليل، بعد الأزمة الصحية الذي تعرض لها قبل أيام وألزمته المستشفى.

ويُقدم هُن أبرز المواقف التي جمعت بين اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي ووالدته، خلال السطور التالية.

خلال عام 2017، شارك الإنفلونسر الشهير مصطفى حفناوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صورة تجمعه بوالدته، متغزلًا بها، قائلًا "كل واحد عنده أمه أحسن أم في الدنيا، بس أنا أمي أحسن من أحسن أم في الدنيا، بس قولولها تبطل تتفرج على مسلسلات هندي".

واختتم اليوتيوبر وصلة الغزل، قائلا "محظوظ بيكي يا أحلى نعمة في حياتي".

ووجه مصطفى رسالة لوالدته، خلال عام 2018، في عيد الأم، يشكرها على تواجدها الدائم بجواره، وما تقوم بها في سبيل إسعاده، مشاركًا صورة تجمع بينهما وهو يقبل رأسها، قائلًا: "كل سنة وأنتي أحلى نعمة ربنا أنعم بيها علي".

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ودائمًا ما كان يُشرك مصطفى والدته في المناسبات وجلسات الأصدقاء، فيعتبرها بعضهم وكأنها والدتهم الثانية، وفي رمضان 2018، شارك الإنفلونسر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له برفقة والدته وأصدقائه المقربين، وأرفق تعليقًا قال خلاله، "هو رمضان إيه غير لمة مع ناس بنحبها وشوية محاشي وطواجن من إيد ست الكل، تسلم إيدك يا حبيبتي".

وكان تعرض الإنفلونسر لوعكة صحية، في مارس الماضي من العام الحالي، دخل على إثرها المستشفى، وكان أول ما قام بنشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بوالدته، يشكرها على وقوفها الدائم بجواره، قائلًا "واضح إني تعبان وواضح إن أنا من غيرها ولا حاجة، شكرا على وقفتك جنبي في كل حاجة.. بحبك يا ست الكل يا أحلى شيف في العالم".

وفاة مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".