والدة الأولى على الثانوية العامة "مكفوفين": نتيجة التظلم خلال أيام

علاقات و مجتمع

مع الأيام الأولى لفتح باب التظلمات، تقدمت ميرفت محمد، والدة سامية عبدالرحمن، الطالبة الأولى في الثانوية العامة للمكفوفين، بطلب في الإدارة التعليمية بحي الدقي.

وقالت "ميرفت"، في لـ"هن"، إنها تقدمت بتظلم في 3 مواد "جغرافيا" و"اللغة الإنجليزية"، و"اللغة الفرنسية"، أملا في الحصول على درجات إضافية لابنتها، مضيفة: "أنا متأكدة أنها اتظلمت في 6 درجات، وحقها تأخدهم".

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ميرفت: "نفسي حلم بنتي يتحقق.. وتدخل إعلام"

وأشارت إلى أن سعيها لتقديم التظلم بالرغم من تفوق ابنتها، يرجع لخوفها من عدم التحاقها بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والتي وصل تنسيقها في إحدى السنوات إلى 96.7%، في الوقت الذي حصدت "سامية" على مجموع 96.5%، "نفسي نطمن أن حلمها هيتحقق وتدرس اللي بتحبه".

واختتمت والدة الطالبة الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين حديثها، بأن نتيجة التظلم ستظهر خلال أيام، بعد الاطلاع على ورقة إجابة "سامية".

وكانت "سامية" تقضي ما بين 8 إلى 12 ساعة يوميا في المذاكرة، اعتمادا على الكتب المدرسية والخارجية المطبوعة على طريقة برايل: "بس كتب المدرسة أساسية"، بحسب حديثها لـ"الوطن".