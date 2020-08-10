7 أسباب تجعلك تشعر بالعطش حتى بعد شرب المياه مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

العطش هو إشارة من الجسم أنه يحتاج إلى الماء ليعمل بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي نقص المياه إلى فقدان التوازن، ما يؤدي إلى الضعف أو التعب أو الجفاف أو الدوخة والصداع.

ومن الطبيعي أن تشعر بالعطش على فترات، خاصة بعد تمرين مكثف، أو في يوم حار، أو بعد تناول طعام حار أو حتى بعد الاستيقاظ في الصباح حتى يكون جسمك رطبا وجاهزا للعمل بكفاءة، ولكن غير الطبيعي هو الشعور بالعطش حتى بعد شرب المياه مباشرة، ويأتي هذا لأسباب عدة، منها:

جفاف الحلق

وفقًا لما نشر موقع "times of India"، فإن الشعور بالعطش بعد شرب المياه يمكن أن يشير إلى معاناة الشخص من جفاف في الحلق أو الفم.

الطعام الحار

الإفراط في تناول الطعام الحار والمالح بشكل يومي أحد الأسباب الشائعة التي تجعلك تشعر بالعطش الشديد ويؤدي إلى التعرق والإرهاق وقلة النوم، إلى الشعور بالجفاف حتى بعد شرب المياه.

القيء والإسهال:

يمكن أن يتسبب كل من القيء والإسهال في فقدان الجسم نسبة كبيرة من الماء، وتسبب اختلال توازن في نظام الجسم ما يؤدي إلى الجفاف والدوخة والإرهاق، فكلما كنت تعاني من الإسهال أو الغثيان، عليك دائمًا شرب الماء ومياه السكر، لتعويض توازن الإلكتروليت المفقود.

تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات:

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إذا كنت شخصًا يأكل الكثير من الأطعمة المصنعة أو السريعة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات، فإن الشعور بالعطش المستمر، يمكن أن يكون أحد عواقب نظامك الغذائي، حيث تمتص الكربوهيدرات الماء أكثر من الدهون أو البروتين، وبما أنك تتناول المزيد من الكربوهيدرات، فسوف يمتص الماء في جسمك وستشعر بالحاجة المستمرة للتبول، الأمر الذي يجعلك تشعر بالعطش دائمًا.

فقدان الدم الزائد:

يرتبط هذا بشكل كبير بنزيف القرحة الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى العطش بسبب الفقدان المستمر للسوائل، كما تؤثر الدورة الشهرية بشكل عام على حجم السائل عن طريق تغيير التوازن الهرموني للإستروجين والبروجسترون في الجسم.

مرض السكري والغدة الدرقية:

يمكن ربط إحدى العلامات الأولى لمرض السكري والغدة الدرقية بالعطش الشديد، حيث يشعر الشخص المصاب بارتفاع مستوى السكر في الدم، والحاجة المستمرة إلى التبول لأن الجسم لا ينتج ما يكفي من الهرمون الذي يساعد الكلى في التحكم في كمية المياه الموجودة في الجسم.

كما يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية أيضًا من ظروف صحية تسبب العطش تمامًا مثل مرضى السكري.

القلق المزمن:

يمكن أن يؤثر الإجهاد على عمل الغدد الكظرية ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

ويمكن ربط التوتر المزمن بالعطش الشديد والقلق والإرهاق، فيؤدي الإجهاد إلى نمط حياة غير صحي وأمراض متعددة، لذلك فإن الطريقة الفعالة الوحيدة لإرواء عطشك هي إدارة مستويات التوتر لديك.

وفي النهاية يمكنك إضافة بعض العناصر الغذائية في نظامك الغذائي التي تساعد على الحفاظ على توازن الماء مثل الفواكه والخضروات التي تحتوي على الماء، مثل البطيخ والطماطم والبرتقال والأناناس والخوخ والخيار، وشرب ماء الليمون أو الخيار والنعناع لتعويض ما فقدته من العناصر الغذائية ومحتوى الماء في الجسم.