فقد 20 كيلو في 4 أشهر.. رجل يكشف كيف استغل "كورونا" بطريقة مثالية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

رغم أن فيروس كورونا المستجد المتفشي حول العالم، تسبب في زيادة وزن عدد كبير من الأشخاص، خلال فترة العزل المنزلي، لكن هناك من استغل هذه الفترة على أكمل وجه لمعالجة نفسه من السمنة.

ويستعرض "الخليج 365"، كيف نجح شاب في استغلال البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا، وخسارة 20 كيلو من وزنه في 4 أشهر فقط، عن طريق تمرين وحيد، وفقا لموقع " menshealth".

نجح اليوتيوبر الأمريكي آرون بوريس، في استغلال وقت الفراغ كفرصة مثالية لإجراء بعض التغييرات الإيجابية على نظامه الغذائي ونمط حياته، على مدار أربعة أشهر، انخفض وزنه من 104 إلى 84 كيلوجراما، ما يعني خسارة 20 كيلو.

ويقول آرون: "لقد فقدت 20 كيلو خلال فترة العزل المنزلي الصحي، كان ذلك صعبًا حقًا، نظرًا لأننا كنا عالقين في المنزل".

يواصل وصف تجربته المثيرة: "بصراحة، لقد قاومت بصعوبة فرصة الجلوس على الأريكة ومشاهدة نت فيليكس Netflix، وتناول البيتزا والبسكويت والطعام غير الصحي كي أصل لما أريده".

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يكمل "اليوتيوبر": "لحسن الحظ، أعيش أنا وأخي معًا، لقد حفزني كثيرًا على التمرين، وتناول الطعام بشكل صحيح، وأن أكون نشطًا دائما ولدي هدف أسعى لتحقيقه".

بعد أربعة أشهر، أصبح آرون أنحف بشكل واضح، حيث يكشف: "أبدو نحيفًا جدًا، وأشعر بخفة في الوزن".

اختتم: "لا يزال هناك بعض من دهون البطن التي عانيت كثيرا للتخلص منها".

في محاولة للوصول إلى أبعد من ذلك، بدأ مؤخرًا في دمج تمارين القلب في تدريباته، خاصة الجري، حيث يصف: "الأمر مختلف للغاية، وأصعب بكثير مما كنت أتوقع".

الآن بعد أن فقد الوزن، ينوي آرون تركيز جهوده على بناء القوة والعضلات، بهدف الوصول إلى أفضل شكل لجسمه بنهاية العام.