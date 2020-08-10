عصير البطاطا لتبييض البقع الداكنة..وصفة سهلة ومجربة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً - كثيرات هنّ النساء اللواتي يعانين من مشاكل البقع الداكنة في الوجه كانت أو في الجسم من هنا يقدّم لك موقع الخليج 365 خلطات سحرية، سهلة ومن قلب مطبخك لتتخلّصي من هذه المشكلة، إنه بعصير البطاطا فتعرفي على كيفية استخدامها كمكون جمالي يحارب الحبوب ويزيل البقع الداكنة.



أولاً: عصير البطاطس للحبوب

عصير البطاطس للحبوب



حمض الأسكوربيك والمعروف عادة باسم فيتامين C الموجود داخله، هو عبارة عن مادة طبيعية تمتلك خصائص مضادة للجراثيم، بحيث يُمكنها قتل البكتيريا المسؤولة عن حب الشباب.

للاستفادة من هذا المكون في تصفية البشرة: أضيفي عصير حبة صغيرة من البطاطس إلى ملعقة طعام من طين البنتونيت ثم زوديهم بـ 6 قطرات من عصير الليمون وقلبّي جيداً.

بمجرد أن يتجانس المزيج وزعيه بأطراف الأصابع النظيفة على مناطق الحبوب وانتظري 25 دقيقة. أخيراً اشطفي وجهك بالماء البارد ولا تنسي تكرار الوصفة مرتين كل إسبوع.

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ثانياً: عصير البطاطس لتفتيح البشرة

عصير البطاطس لتفتيح البشرة



يوجد به إنزيم الكاتيكولاز، المسؤول عن تفتيح وإضاءة البشرة بشكل طبيعي؛ لذا إذا كنتِ تريدين مفعول سريع من استخدام هذا العصير: إبرشي حبة مقشرة من البطاطس ثم ضعي المبشور الناتج في مصفاة واضغطي عليه لاستخلاص العصير.

بالخطوة التالية، ادمجي العصير الناتج في الخلاط الكهربائي مع نصف كوب من بذور الرمان وعصير نصف ثمرة من الليمون ثم في النهاية افرغي الخليط المحضر في مكعبات ثلج فارغة واحفظيها داخل الفريزر حتى تتجمد وتبقى جاهزة للاستخدام.

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ملحوظة:



تفتيح الوجه بتلك المكعبات يتم عن طريق الاستعانة بمكعب واحد كل يوم وفركه على بشرة الوجه مع التركيز على المناطق الداكنة ثم تنظيف الوجه بالماء البارد بعد تمام جفاف الوصفة.

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