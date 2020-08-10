فوائد الفازلين للشعر والبشرة لن تتوقعيها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً - قد يكون الفازلين من أكثر الكريمات المرطبة التي تحمل فوائد لكل من الشعر والبشرة، حيث يمنح الشعر مظهراً كثيفاً وحريرياً، ويوفر للبشرة الإشراقة والنعومة. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز فوائد الفازلين للشعر والبشرة، لتستفيدي من خصائصه.

فوائد الفازلين للشعر



- يعالج الشعر الباهت والتالف والمتكسر ويعمل على تنعيمه وتسهيل تمشيطه.

- يعزز نعومة الشعر ولمعانه ويعيد الحيوية إليه ويحد من جفافه وتقصّفه.

- يرطب فروة الرأس ويعمل على تشكيل طبقة تحمي الشعر من ضرر الأشعة الشمسية.

- يحافظ على لونه الطبيعي وتوهجه ويمنحه مظهراً صحياً.

- يعمل على تحفيز الخلايا الخاصة بإنتاج الشعر ونموه، ويساهم في تكثيف الشعر وزيادة طوله.

- يخلص الشعر من مشكلة القشرة المزعجة ذات المظهر غير المحبب.

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طريقة استعمال الفازلين على الشعر



الفازلين للشعر الباهت

الفازلين للشعر الباهت



إذا كان شعرك باهتاً، قومي بتطبيق طبقة صغيرة من الفازلين على شعرك بعد غسله وتجفيفه، ثم مشطيه جيداً، وستلاحظين أن شعرك أصبح لامعاً جداً وحيوياً، فالفازلين أكثر فعالية من أي بلسم أو مستحضر لتنعيم الشعر، بل إنه لا يسبب على الإطلاق تساقط الشعر أو أي مشكلة أخرى.



الفازلين للشعر الجاف والمتكسر

الفازلين للشعر الجاف والمتكسر



أما إذا كان شعرك جافاً ومتكسراً وتالفاً، ادهني أطراف شعرك المتقصفة بالفازلين، فهو يعمل على معالجة أطرافه وإعادة الصحة والحيوية إليه. وللاستفادة بشكل أكبر من فوائد الفازلين على شعرك، طبقيه مساء على شعرك واتركيه حتى الصباح.

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الفازلين للشعر الخفيف

الفازلين للشعر الخفيف



وإذا كانت شعرك خفيفاً وبطيء النمو، دلكي فروة رأسك بكمية قليلة من الفازلين لمدة ربع ساعة، من ثم اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء، ما يساعد على تعزيز نمو شعرك وتكثيفه وتطويله.



فوائد الفازلين للبشرة



مقشر طبيعي للبشرة

مقشر طبيعي للبشرة



يعد الفازلين مقشراً طبيعياً للبشرة، إذ يخلصها من اللحم الميت والأوساخ والجراثيم، فامزجي كمية منه مع قبضة صغيرة من الملح وافركي جسمك جيداً به قبل الاستحمام. بعدها اغسلي جسمك جيداً وستلاحظين بشرة لامعة وأكثر حيوية وشباباً.



مرطب ومغذٍّ للبشرة

مرطب ومغذٍّ للبشرة



عند وضع الفازلين على بشرتك، يتغلغل في أعماقها فيغذيها ويرطبها بشكل كبير، مما يعطيها ملمساً ناعماً وحريرياً ويقيها من الجفاف والتشقق ويمنحها مظهراً لامعاً جميلاً، فإذا كنت تعانين من الجفاف في أنحاء جسمك لا سيما اليدين والقدمين والركبتين والكوعين، ادهنيها جيداً بالفازلين واخلدي الى النوم.



مهدئ للبشرة



مهدئ للبشرة



في كثير من الأحيان، تعاني البشرة من الهيجان والتحسّس والاحمرار، نتيجة عوامل عدة، في مقدمها حساسية الجلد وإزالة الشعر الزائد. لذلك استخدمي الفازلين على مناطق إزالة الشعر، والمناطق المصابة بالحساسية، فيرطبها ويهدئها ويخلصها من الاحمرار. إضافة الى أن الفازلين يعمل على إزالة الندوب التي تتركها الحروق على جسمك ويمنع التهابها ويرطبها ويساعدها في الشفاء بسرعة.

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