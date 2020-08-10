قصة فيكتوريا للوجه الدائري.. لمسة جريئة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تُظهر قصّة الشعر جمال الوجه ونعومته، إذا تم إختيار القصة الملائمة، وتُعتبر قصة الشعر القصيرة الأنسب لصاحبات الوجه الدائري التي تُبرز جمال وملامح الوجه، وتمنح المرأة المزيد من الأنوثة والجاذبية، وأيضًا تجعلها تبدو أصغر سنًا.
وقد اشتهرت مغنية البوب البريطانية فيكتوريا بيكام بقصّات شعرها المميزة، والتي راجت بشكل كبير، ورأينا الكثيرات من النجمات العالميات والمشاهير اللواتي اعتمدنَّ هذه القصات في إطلالتهن. لذا، اخترنا لك مجموعة متنوعة من قصات شعر فكتوريا للوجه الدائري لتختاري منها الأجمل، ولتُضفي إلى إطلالتك لمسة جريئة وملفتةً للنّظر.
موديلات قصة فيكتوريا للوجه الدائري
قصة البوب مع غرَّة جانبيّة
إذا كنت تبحثين عن ستايل منعش وحيوي لتُضفي من خلاله لمسة ملفتةً ومميزةً إلى إطلالتك هذا الصيف، ننصحك بتطبيق قصة البوب مع الغرَّة الجانبيّة، ويكون الشعر في هذه التسريحة من الجوانب طويل نوعًا ما، أمّا من الخلف فيكون قصير جدًا، مع وجود غرَّة بشكل مائل الى الجنب.
قصة البيكسي المنسدلة
تمنحك قصة البيكسي المنسدلة ستايلًا ناعمًا يضجّ جاذبية وأنوثة، رغم قصر طولها إلّا أنّها من القصات المتنوعة من حيث الأسلوب. ولإضفاء المزيد من الأنوثة والجاذبية إلى هذه القصة العملية، لا تتردّدي في أن تنسقي معها الغرّة الجانبية لتتألقي بستايل عصري وناعم من دون أي جهد.
قصة التشاغ
تُعتبر هذه القصة الخيار الأمثل للمرأة العملية التي تبحث عن ستايلٍ حيوي لإطلالتها اليومية، من دون الحاجة إلى الكثير من الجهد والوقت. ولعلّ أكثر ما يميزها هو إمكانية إعتمادها بالأسلوبين الطويل والقصير لإطلالة عصرية ومواكبة للموضة.
قصة الكاريه المتساوي الأطراف مع الفرق الوسطي
إذا كنت ترغبين بالتمتّع بإطلالة مختلفة تزيدك جمالاً وجاذبية، يمكنك اعتماد قص الكاريه المتساوية الأطراف مع الفرق الوسطي، وهي من أفضل الستايلات التي تناسب الوجه الدائري.
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قصة البوب مع غرَّة أمامية مدرَّجة
تجمع هذه القصة بأسلوبها ما بين الأناقة من جهة والحيوية من جهة أخرى، مانحةً إياك إطلالة أنيقة وعصرية في آنٍ معًا، يمكنك تنسيق مع هذه الإطلالة تسريحة الشعر المموّج لتتألقي جمالًا وجاذبية.
قصة اللوب الطويل المدرّج
يكمن سرّ جمال هذه القصة في طبقاتها المدرَّجة التي تمنح الشعر المزيد من الحجم الطبيعي، بطولها الذي يصل إلى مستوى الكتف. يمكنك إضافة إلى هذه التسريحة خصلات الهايلايت أو البلياج لتحصلي على إطلالة مواكبة لموضة صيف 2020.
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قصة البوب المتساوية من دون غرَّة
تُعتبر قصة البوب المتساوية حليفتك لإطلالة أنيقة وكلاسيكية تواكبين من خلالها أجدد صيحات قصات الشعر. وباستطاعتك إعتمادها بأسلوب ملفت وجريء، وتُنسقي معها صبغة شعر فاتحة، وستحوّلين هذه القصة من إطلالة كلاسيكية إلى إطلالة عصرية.
قصة الكاريه القصير من الخلف والطويل من الجوانب
تتناسب القصة مع تقسيمات الوجه الدائري وتزيّن إطلالتك بستايل فرنسي ساحر وجذّاب، و ننصحك أيضاً بإدخال بعض خصلات البلياج الناعمة إلى شعرك لإطلالة مشرقة ومميزة.
قصة الشعر المموّج القصير مع الفرق الجانبي
إنّ اعتماد الفرق الجانبي يسمح لقسمٍ كبيرٍ من خصلات شعرك بالإنسدال على وجهك، ما يعني أنّ لون شعرك يبرز أكثر وبالتالي ستحصلين على إطلالة عصرية ملفتة.
قصة الويفي مع الغرَّة
ستبدو قصة الويفي رائعة، وهي طبيعية بإمتياز مع الغرّة والتموّجات، بإمكانك أن تحصلي عليها إذا كان شعرك خفيفاً ومالساً وستستمتعين بإطلالة طبيعية جدا.
قصة الويفي المبعثرة الطبيعية
تُناسب قصة الويفي الوجه الدائري ومن ميزاتها أنها تُساعد على إبراز الوجنتين والعنق بلمسة طبيعية سواء إعتمدتها الشقراوات أو السمراوات.
قصة البوب مع غرَّة الشعر الأمامية المتساوية
إذا كنت تبحثين عن قصة شعر مختلفة ننصحك بتطبيق قصة البوب مع غرَّة الشعر المتساوية، التي تُعتبر من الطرق المثالية لتسليط الضوء على منطقة العيون، وتتميّز بسهولة تصفيفها سواء أكنت تفضلين إطلالة الشعر المالس أو المنفوش.
قصة الكاريه الديغراديه
تُعتبر موضة الشعر الكاريه الديغراديه من أحدث صيحات الموضة، ومعتمدة فى تصفيفها على قص الشعر بطريقة مدرجة وهي قصة فى أساسها تعود إلى السبعينيات والثمانينيات، وظهرت أيضا فى بداية التسعينيات، تمنح شعرك شكلاً طبيعياً وأنيقاً ولن تملي من إعتمادها عدة مرات، للحصول على إطلالة عصرية ولوك جذاب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.