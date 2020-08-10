ملابس بحر آخر موضة للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً - مع دخول الصيف، تحرص مدونات الموضة المحجبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نشر الكثير من الإطلالات المناسبة للبحر وممارسة السباحة، فإذا كنتِ من المحجبات محترفات السباحة في البحر أو المسبح، لا بد أنكِ تجدين عملية البحث عن ملابس محتشمة مناسبة للسباحة أمرًا صعبًا، خاصة مع الاهتمام بالموديلات الأكثر جمالًا التي تناسب قوامك ولون بشرتك، لذا جمعنا لكِ عزيزتي عدة موديلات لصيف ٢٠٢٠ من مدونات الموضة، فاستوحي منها ما يناسبكِ.



ملابس السباحة السوداء

هيفاء بسيسو



تعد ملابس السباحة السوداء من أكثر الأزياء رواجًا بين المحجبات، حيث تمتاز بالحشمة والأناقة وتناسب كل الفتيات المحجبات، لذا جمعنا لكِ عدة موديلات من مدونات الموضة المحجبات؛ لتظهري بإطلالة محتشمة أنيقة، ومنها ظهرت هيفاء بسيسو ببنطال أبيض ضيق وبلوزة طويلة مصممة بطبقتين مموجتين وقبعة سوداء ضخمة، وأطلّت مدونة الموضة حنان محمد ببنطال ضيق وبلوزة محتشمة سوداء عليها كتابة بالأبيض، وأكملت زِيَّها بقبعة بيضاء، فيما ارتدت سلمى بنطالاً وبلوزة يكسوهما اللون الأسود المزين بوشاح أسود مرسوم بالأبيض والبرتقالي، وأكملت مظهرها بحجاب أسود مرسوم بالأزرق، وجاءت أيضًا ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف تركواز وحجاب ناعم.

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إطلالات لملابس سباحة بستايل عصري

مروة حسن



للظهور بملابس سباحة عصرية مناسبة لقوامك وعمرك ومحتشمة في الوقت ذاته؛ يمكنكِ أن تستوحي من مدونات الموضة عدة أزياء عصرية مناسبة للسباحة، حيث تلهمك آلاء نوبل بإطلالتها ببنطال ضيق وبلوزة طويلة حمراء مع قبعة من القش البني وحذاء صيفي؛ لزيّ مميز في البحر، كما يمكن أن تتأنقي على غرار مروة حسن ببلوزة بنية مصممة بخطوط ذات درجة داكنة من البني وبنطال بني داكن، وأكملت مظهرها بمعطف طويل أبيض مزين بنقوش ورسومات بنية، مع حجاب بني وقبعة من القش.

ولمظهر عصري محتشم؛ يمكنكِ اختيار جمبسوت أسود طويل وتزيينه ببلوزة بنفسجية مرسومة بالأسود والأزرق والأصفر على طريقة دينا رزق، أو جمِّلي إطلالتك بوشاح على هيئة تنورة حمراء مرسومة بالأصفر والأزرق، ويمكنكِ عزيزتي تنسيق هاتين الإطلالتين بحجاب أسود وقبعة وحقيبة من القش، مع نظارات شمسية مناسبة لكِ.

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