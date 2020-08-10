أجمل موديلات بناطيل عالية الخصر للقصيرات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تنتشر موضة البناطيل الواسعة عالية الخصرلتكون صيحة موسم 2021 حتمًا ستجدين القطع المناسبة لا سيما بعد كشف دور الأزياء العالمية عن مجموعاتهم الجديدة من أزياء العطلات ريزورت 2021 والتي احتوت على عشرات الموديلات وأفكار لتنسيقها بطرق مبتكرة وعصرية.

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بناطيل جينز عالية الخصر موضة 2021

MSGM



تنوعت موديلات البناطيل الجينز وهيمنت قصة الـ Mom jeans على مجموعات ريزورت 2020 والتي تتميز بالخصر العالي والأرجل الواسعة، لفتنا البنطال المزود بحزام جينز عريض من ماركة MSGM والذي نُسق مع سويت شيرت ملون مطوي بداخله، كما أعجبتنا البناطيل مستقيمة القصة من توقيع إيزابيل مارانت Isabel Marant والتي ارتدتها العارضة مع سترة مطبعة بأكمام منفوخة.



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بناطيل واسعة الصيحة الأبرز في 2021



PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI



حظيت البناطيل الواسعة بحضور كبير ضمن مجموعات ريزورت 2020، نسقت ماركة Philosophy di Lorenzo Serafini البنطال الأبيض مع قميص جينز وبليزر أسود قصير، كما أعجبنا التنسيق الجرئ لدى فالنتينو Valentino حيث تألقت العارضة ببنطال فوشيا مع توب أحمر أشبه بقصة البونشو.



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بناطيل قصيرة نجمة مجموعات 2021

MAX MARA



لم تقتصر موديلات 2021 على البناطيل الطويلة التي تغطي معظم القدم حيث ركز بعض المصممون على البناطيل القصيرة التي تعلو الكاحل كما في الموديل المطبع الذي جلبناه لكِ من مجموعة Vivetta، فيما قدمت ماركات أخرى بناطيل طويلة ولكن مزينة على الجانبين بشق طويل مثل القطعة التي تحمل توقيع ماكس مارا Max Mara.

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