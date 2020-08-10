تنسيق الحذاء الرياضي مع التنورة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً - لطالما كان الحذاء الرياضي مخصصًا للنادي والبنطالُ الجينز، والإطلالة الكاجوال، إلا أنه في السنوات الأخيرة الماضية أخذ يزحف بخفة نحو قسم الملابس الرسمية والناعمة، إلى أن صار الحذاء الرياضي على تنورة؛ من أبرز وأشهر موضات 2020، والمستمرة من أعوام قليلة.

تعرفي على خطوات وشروط نجاح تلك الإطلالة، وكيف تختارين الحذاء الرياضي المناسب لهذه المهمة.



الحذاء الأبيض:



إن كنتِ جديدة على هذه الموضة، ولا تحبين الأفكار الجريئة التي قد تفشل وتخجلك، تعرفي على الحذاء الأبيض بالكامل، الذي يناسب كل الألوان وأنواع الأقمشة، ولن يخذلك في إطلالة الحذاء الرياضي على الجيبة، مهما كان نوعها، وهو أول حذاء تسبب في انطلاق هذه الموضة، ولا يزال أكثر الأحذية الرياضية قفزًا نحو عالم الملابس الكلاسيكية.

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خامة التنورة:



تلعب خامة التنورة دورًا في كونها مناسبة لتلك الإطلالة من عدمها، فمثلًا خامات الساتان اللامع الليلية لن تناسب أبدًا هذه الإطلالة، مهما ظهرت بها العارضات على السجادة الحمراء، ولكن هناك بعض الخامات الآمنة التي يمكنكِ استعمالها مع حذاء رياضي بدون قلق:

• الجينز والجبردين والدينوم بشكل عام.

• الخامات القطنية والكتانية المصممة أصلًا لطلعات الصباح.

• التنورة الليكرا على قطن والتي تناسب شكل الجسم.

• التنورة البليسيه ذات القصات موضة 2020، والتي جربتها الفاشينيستا على حذاء رياضي بنجاح من قبل.

• التنورات ذات طبعات جلد النمر والحيوانات البرية.

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خامة التنورة



طول التنورة:



التنورة مهما كان طولها، يمكنكِ ارتداؤها مع حذاء رياضي، ماعدا التنورات الماكسي المجرجرة في الأرض، والتي تنسدل على مقدمة الحذاء، فالحذاء الرياضي تحتها يبدو بشعًا ودخيلًا على الثياب، وهنا عليكِ إما تقصير التنورة، أو اللجوء لأحد أحذيتك عالية الكعب، وتجنب تطبيق الموضة على هذه التنورة.

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طول التنورة



تصميم الحذاء:



الأحذية التي تناسب هذه الإطلالة هي أحذية رياضية بسيطة، لا تحتوي على أكثر من لون واحد وتصميم ناعم وخطوط رفيعة إن وجدت، ولا مكان للماركات ضخمة العلامة وللتصميمات الجديدة المليئة بالألوان والتفاصيل، والتي ستجعل شكلك منتقدًا جدًا في حال استعملتِها مع ملابس ناعمة وسهرة، أو طقم منقوش آخر.

تنسيق الحذاء الرياضي مع التنورة

طبيعة المناسبة:



تأكدي أن سياسة العمل وكود الثياب في عملك تسمح بمثل هذه الأفكار التي تبدو بريئة وبسيطة، ولكنها قد تتسبب في توبيخك، كذلك تأكدي من عدم دخولك مكانًا مرموقًا، مثل أوبرا أو حفل زفاف مثلًا، إلا إن كنتِ من صديقات العروس، ساعتها ستكون الموضة الجديدة محل ترحاب.