كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تلجأ الكثير من المحجبات إلى اعتماد الجمبسوت في إطلالاتهن؛ إذ يضفي عليهن قدرًا من الأناقة والاحتشام، كما يمكن تنسيقه بعدة أشكال وتصاميم؛ لتناسب إطلالاتهن المتعددة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة موديلات جمبسوت محتشمة للمحجبات، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالات جذابة ومتميزة.



جمبسوت محتشم في إطلالة كاجوال

جمبسوت محتشم في إطلالة كاجوال



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة كاجوال ومحتشمة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لجمبسوت فضفاض من قطعة واحدة، يوحي لكِ أنه يتكون من قطعتين، وبحزام عند الخصر من نفس قماش الجمبسوت.

ويمكنكِ تنسيق حذاء رياضي باللون الأبيض مع هذه الإطلالة، ولفة حجاب أنيقة؛ تبرز بساطتك وأناقتك.

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جمبسوت محتشم في إطلالة فورمال

جمبسوت محتشم في إطلالة فورمال



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة فورمال ومحتشمة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ لجمبسوت فضفاض من قطعة واحدة، وبجيوب بارزة عند الصدر، وأزرار أمامية، وبحزام عند الخصر.

ومع هذه الإطلالة، يمكنكِ تنسيق لفة حجاب أنيقة وهادئة، وحذاء ذي كعب عالٍ، وشنطة صغيرة الحجم؛ لتضفي على إطلالتك قدرًا من الاحتشام والجاذبية.



جمبسوت محتشم وتنسيقه مع بلوزة بيضاء

جمبسوت محتشم وتنسيقه مع بلوزة بيضاء



إذا كنتِ تبحثين عن موديل أنيق لجمبسوت ترغبين في ارتدائه بمشاوير النهار السريعة وأوقات الجامعة، يمكنكِ اعتماد هذا الموديل، لجمبسوت محتشم من قطعة واحدة، وبدون أكمام، وتنسيقه مع بلوزة ضيقة باللون الأبيض، وبأكمام طويلة.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ تنسيق لفة حجاب على الطريقة التركية، وحذاء رياضي باللون الأضفي؛ ليضفي على إطلالتك قدرًا من المرونة.

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جمبسوت محتشم بتصميم الكاروهات

جمبسوت محتشم بتصميم الكاروهات



إذا كنتِ تبحثين عن موديل هادئ وجذاب لجمبسوت محتشم؛ يمكنكِ اعتماد هذا التصميم، لجمبسوت من قطعة واحدة بتصميم الكاروهات، وبدون أكمام، وبفتحة صدر على شكل حرف v.

ويمكنكِ تنسيق هذا الجمبسوت مع توب أبيض بأكمام طويلة، ولفة حجاب أنيق، وحذاء رياضي باللون الأبيض.



جمبسوت محتشم وتنسيقه مع كارديجان

جمبسوت محتشم وتنسيقه مع كارديجان



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة تجمع بين الأناقة والاحتشام؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لجمبسوت محتشم من قطعة واحدة، وتنسيقه مع كارديجان طويل من الحرير.

ويمكنكِ اعتماد لفة حجاب على الطريقة العصرية لتناسب هذه الإطلالة، وتنسيق حذاء ذي كعب متوسط، وشنطة صغيرة الحجم.

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جمبسوت محتشم في إطلالة للسهرات والمناسبات

جمبسوت محتشم في إطلالة للسهرات والمناسبات



إذا كنتِ مدعوة على حفل أو سهرة، وترغبين في الظهور بإطلالة محتشمة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لجمبسوت فضفاض من قطعة واحدة، وبأكمام طويلة وواسعة، ومزين بشرائط طويلة من الشيفون، تصل من الكتفين وتصل إلى القدم، وبحزام عند الخصر من نفس قماش الجمبسوت.

ويمكنكِ تنسيق لفة حجاب على الطريقة التركية مع هذه الإطلالة، وحذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، وشنطة يد متوسطة الحجم.