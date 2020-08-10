مجوهراتك في المناسبات من وحي أصالة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تكتمل أناقة أصالة مع ارتداء المجوهرات التي تتمتع بالعصرية وتواكب آخر صيحات الموضة، كما أنها تتميز بالفخامة والإبهار.



تفضل أصالة ارتداء الأقراط الطويلة، سواء بالذهب الأبيض أو الوردي، وبتصاميم متنوعة، ما بين الأقراط الناعمة والأقراط الكبيرة.

شاهدي أجمل مجوهرات أصالة لتلهمك بإطلالة جذابة ومميزة في مختلف المناسبات.

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كما أنها تعتمد الأقراط متوسطة الطول، والتي تتدلى أسفل الأذن بتعليقات مميزة، بتصاميم الماركيز أو التصميم البيضاوي، والمرصع بالألماس أو الأحجار الكريمة الفاخرة.



وفي بعض الأحيان، تختار أصالة أقراط مستوحاة من الطبيعة، مثل الأقراط بتصميم الريش، والأقراط بتصميم الهلال.









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وتنسق أصالة مجوهراتها مع ألوان الفساتين، فمع الأزياء بالألوان الناعمة مثل الأبيض والوردي تختار أقراط ذهب أبيض، أو ذهب وردي، كما تعتمد المجوهرات بالذهب الأبيض المرصع بالألماس مع الفساتين السوداء.



وتفضل الذهب الأصفر والوردي مع الألوان الداكنة، مثل إطلالتها الأرجوانية مع الأقراط الذهبية والقلادة الذهبية الطويلة.

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ومع الفستان الأخضر البرّاق، اعتمدت أصالة أقراط وسوار وخاتم ذهب أبيض مرصع بالألماس لمزيد من السحر.



وفي إطلالة باللون البرغندي، اختارت أصالة أقراط متوسطة الطول ومرصعة بالأحجار الكريمة التي تتناغم مع لون الفستان.























وأعجبتنا الإطلالة التي اختارت فيها أقراط الهلال الكبيرة مع اكسسوار شعر برّاق، حيث نسقت مجوهراتها مع فستان أبيض.



وتطبق أصالة صيحة أكثر من قرط في بعض الأحيان، حيث تعتمد قرط طويل وقرط الزر الماسي الصغير في نفس الأذن.



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