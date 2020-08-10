طريقة عمل الكباب التركي في المنزل

الكباب التركي من الأطعمة الصعبة، التي تحتاج إلى عدة خطوات لطهيها، وسط بحث ربات البيوت عن الوصفة الأصلية لها، لضمان الاستمتاع بالمذاق المميز لتلك الوجبة.

وفيما يلي، خطوات إعداد طبق الكباب التركي، على طريقة الشيف دعاء حسين، التي قدمتها في برنامج "حاجة حلوة" على موقع يوتيوب.

مقادير الكباب التركي

شرائح دجاج

الجلاش

بصل مفروم

جوز الطيب

بازلاء مسلوقة

قطع جزر مسلوق

دقيق

كوب لبن

ملح

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فلفل أسود

باذنجان مقلي

جبنة موتزاريلا

صلصة

زبدة

طريقة تحضير الكباب التركي

- وضع قطع الدجاج مع معلقة زيت ساخنة في طاسة.

- إضافة البصل ثم الصلصة والبازلاء والجزر والباذنجان مع التقليب المستمر لمدة دقائق، حتى تأخذ اللون الذهبي ثم ترفع من على النار.

- في وعاء منفصل، يمكن تحضير صوص البشاميل، من خلال وضع الزبد على نار هادئة حتى تذوب، ثم إضافة الدقيق مع التقليب المستمر، وعندما يصبح الخليط عجينة واحدة ذهبية، يضاف اللبن مع التقليب حتى يمتزجا معا، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وجوز الطيب، مع الاستمرار في التقليب، مع الوقت يصبح الصوص أكثر سماكة، اختاري اللين المناسب.

- وضع ورقة من الجلاش بداخل بوله أو طبق صغير، بعد تقطيع أطراف الجلاش، وضع الحشو، مع إغلاق الجلاش من الأطراف، ووضعه في صينية مدهونة بالزيت بحيث تكون أطراف الجلاش من الأسفل.

- وضع البشاميل على الوجه، وتدخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتحول لونها إلى الذهبي، ثم نضع جبنة موتزاريلا على الوجه، وتوضع تحت الشواية لدقائق.