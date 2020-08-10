معلومات عن ريم عودة زوجة محمد عساف: فلسطينية دنماركية وتصغره بـ9 أعوام

علاقات و مجتمع

في تكتم تام، احتفل نجم برنامج أرب آيدول، الفنان الفلسطيني محمد عساف، بحفل زفافه من فتاة من خارج الوسط الفني، بعيدًا عن الأضواء، بعد فسخ خطبته من الإعلامية لينا قيشاوي، والجدل الكبير الذي رافق خبر إعلان انفصالهم قبل إتمام عامهم الأول.

رغم تكتم الفنان على خبر زواجه، إلا أن هناك عدد من مقاطع الفيديو المصورة جرى تسريبها من حفل الزفاف، وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قيل بحسبهم، إنه أقيم في الإمارات وتحديدا في دبي.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن عروس محمد عساف، خلال السطور التالية.

- تدعى ريم عودة، وتبلغ من العمر 22 عاما، ولدت عام 1998.

- تصغر ريم زوجها بنحو 9 أعوام، إذ ولد عساف في 1 سبتمبر عام 1989، فهو يبلغ من العمر 31 عامًا.

- تحمل ريم الجنسية الفلسطينية.

- والدتها تحمل الجنسية الدنماركية، وانتقلت للعيش مع أهلها في المملكة العربية السعودية.

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- بعد وفاة والدها انتقلت إلى الدنمارك، ومن المقرر أن يكون مكان إقامة الثنائي بعد الزواج في الإمارات، وذلك بحسب et بالعربي.

- ترددت أنباء أن الثنائي تعرفا على بعضهما البعض، قبل أشهر، دون معلومات عن كيفية حدوث ذلك، وما إذا كان ذلك جرى بالصدفة أم عن طريق ترتيب عائلي.

زواج محمد عساف

وكان أعلن المنتج قاسم النجار صديق محمد عساف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر زواج الأخير، قائلًا "وأخيرا خبر حلو بالـ2020، أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه، بارك الله لكما وجمع بينكما على الخيرو السعادة".

لقطات من حفل زفاف محمد عساف وريم عودة

رغم تكتم الفنان على خبر زواجه، إلا أن هناك عدد من مقاطع الفيديو المصورة جرى تسريبها من حفل الزفاف الذي قيل إنه أقيم بدبي في الإمارات، وتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم.

وبحسب مواقع محلية فلسطينية، فإن والدي محمد عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى ابنهما ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين، فاستغل المغني الشاب تواجدهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.