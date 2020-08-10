شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازي تهاجم فنانة لبنانية.. من تقصد ب"غنمة الزعيم؟" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجمت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي إحدى الفنانات اللبنانيات دون أن تسميها، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التغريديات "تويتر" قائلة "في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها يلي،لاء يا ست منقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلاً مش غنمة زعيم ..كتير وقحة."

وأثار كلام حجازي موجة واسعة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها على "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف الكثير منهم أن أمل حجازي تقصد بهذا القول الفنانة اللبنانية إليسا.

فيما لفت آخرون هاجموا حجازي إلى أن صراحتها المبالغة جاءت هذه المرة جارحة جدا، أما آخرون من عشاق الفنان إليسا، فبادروا بشن هجوم غير مسبوق على الفنانة أمل حجازي متهمين إياها بالغيرة من نجاحات النجمة إليسا، حيث علق بعض متابعيها قائلا "بس قولي اليسا مشان الكل يفهمها ما تعملي تعبير مجازي احترقتي من نجاحها وما لقيتي كيف تصبي سمك، سبتيه هلأ... ناس بدها لبنان يتضبط، وهيدي تهاجم أختها اللبنانية. ما توقعت قولها بيوم لحدا بس، إليسا ملكه الكون بعين كل حسود." أما آخرون، فبادروا بمعاتبة الفنانة وإلقاء اللوم عليها لافتين إلى التزامها الديني الذي كان من المفترض أن يمنعها على ارتكاب هذه الأخطاء وسب وشتم زميلاتها الفنانات بهذه الطريقة المعيبة والمنافية للأخلاقيات الدينية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أمل حجازي تهاجم فنانة لبنانية.. من تقصد ب"غنمة الزعيم؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.