لقطات من حفل زفاف محمد عساف (فيديو)

علاقات و مجتمع

في حفل صغير اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، احتفل الفنان الفلسطيني محمد عساف، بزواجه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وكان عساف تكتم على خبر زواجه، إلا أن تهاني الأصدقاء المقربين له كشفت الأمر، حيث أعلن صديقه المنتج قاسم النجار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر الزواج، قائلًا "وأخيرا خبر حلو بالـ2020، أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه، بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة".

Advertisements

رغم تكتم الفنان على خبر زواجه، إلا أن هناك عدد من مقاطع الفيديو المصورة جرى تسريبها من حفل الزفاف الذي قيل إنه أقيم بدبي في الإمارات، وتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم.

وبحسب مواقع محلية فلسطينية، فإن والدي محمد عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى ابنهما ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين، فاستغل المغني الشاب تواجدهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.