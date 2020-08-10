10 معلومات عن وزيرة العدل اللبنانية بعد استقالتها: شاركت في انتفاضة التغيير

علاقات و مجتمع

تقدمت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، باستقالتها من المنصب الوزاري، موضحة في خطاب اليوم، أن السبب وراء تقديم الاستقالة هو انفجار بيروت والاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب ذلك، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وترصد "الوطن"، معلومات عن الوزيرة اللبنانية المستقيلة، وفقًا لما ذكره موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على الإنترنت:

- من مواليد بيروت 6 أبريل 1971.

- أستاذ لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، رئيس قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي.

- حائزة على إجازة في الحقوق ودبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وعلى شهادة دكتوراه في القانون الدولي الخاص من جامعة بانتيون - أساس "باريس 2".

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- أستاذ زائر لسنوات عدة في جامعة بانتيون - أساس "باريس 2" وفي جامعة بانتيون - سربون "باريس 1".

- محامية بالاستئناف ومنتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت.

- لديها أبحاث ودراسات عدة في مواضيع تنازع القوانين والاختصاص الدولي، خاصة في الأنظمة المتعددة القوانين، وإضافة إلى عملها المهني فقد أسهمت في مشروعات ومبادرات للمجتمع المدني.

- كانت من الأعضاء المؤسسين لحملة "خلص!" عام 2007 بهدف التوصل إلى حل سلمي وملزم للأزمة السياسية في لبنان آنذاك.

- شاركت مؤخرًا في الانتفاضة الشعبية اللاطائفية، من أجل إحداث تغيير جذري في الممارسة السياسية بلبنان.

- تولت وزارة العدل في حكومة حسان دياب، منذ 21 يناير الماضي.

- متزوجة من الدكتور دانيال القبع، ولديها ابنة هي سارة ماري.