4 حيل بسيطة.. كيف تتخلص من دهون البطن في وقت قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعتبر مشكلة زيادة الدهون في منطقة البطن، إحدى أكثر التحديات التي تواجه الكثير من الرجال والنساء على حد سواء، والتي قد يكون التخلص منها أمراً في غاية الصعوبة.

ومن هذا المنطلق، أوردت المدربة الشخصية راشيل أتارد في حديث لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، أربع خطوات يمكن اتخاذها للتخلص من دهون البطن بأقصى سرعة، على النحو التالي، وفقا لموقع" 24".

تعرف على نوع جسمك

الشيء الأول والأهم هو تحديد نوع جسمك، وهذا يمكن أن يجعلك تقطع شوطاً طويلاً نحو معرفة كيفية تناول الطعام وممارسة الرياضة.

أنواع الجسم الثلاثة هي أجسام “داخلية” و “خارجية” و “عضلية”. أوضحت راشيل أن الأجسام الداخلية تميل إلى أن تحتوي بشكل طبيعي على نسب أعلى من دهون الجسم. فهي تخزن الدهون بسهولة أكبر حول البطن والفخذين والمؤخرة، وقد يكون التخلص منها أمراً صعباً.

من ناحية أخرى ، تميل الأشكال الخارجية إلى أن تكون نحيلة بشكل طبيعي، وغالباً ما يكون لديها دهون بطن مستعصية. تقول راتشيل إنه يجب أن يتناول أصحاب هذا النوع من الأجسام نظاماً غذائياً غنياً بالكربوهيدرات والقيام بالكثير من الجهد للتخلص من دهون البطن.

أما النوع الثالث فهو يخزن دهون الجسم بسهولة أكبر من النوع الأول، لكن فقدانها أسهل من فقدانها في حالة الجسد الداخلي. وتنصح راشيل باتباع نظام غذائي متوازن والقيام بكميات معتدلة من تمارين القلب لفقدان الدهون.

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تعديل نظامك الغذائي

بمجرد تحديد نوع جسمك، يجب عليك إلقاء نظرة طويلة وفاحصة على نظامك الغذائي. أوضحت راشيل أنك لن ترى نتائج أبداً دون تعديل نظامك الغذائي، ولهذا السبب، توصي بالاستغناء عن الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات السيئة والسكر والكحول لمدة 10 أيام. وتحتاج إلى تناول الكمية المناسبة من الطعام لنوع جسمك.

تقليل التوتر

الإجهاد هو عدو المعدة المسطحة، لذلك تقول راشيل إنك بحاجة إلى تقليل مستويات الإجهاد إذا كنت ترغب في الحصول على معدة مسطحة.

عندما تكون متوتراً، يفرز جسمك هرمون التوتر المسمى الكورتيزول الذي يساعد على تخزين الدهون في الجسم وخاصة في منطقة البطن.

توصي راشيل بتجنب الأشياء التي تضع جسمك تحت ضغط شديد قدر الإمكان. يمكن أن تشمل هذه الأشياء قلة النوم واستهلاك الكحول والإفراط في ممارسة الرياضة وسوء التغذية أو مشاكل الأمعاء والسفر المفرط.

ممارسة التمارين الصحيحة

هناك بعض التمارين التي تعتبر أفضل من غيرها لفقدان الدهون. وتشمل تمارين القلب المستقرة مثل المشي أو الركض، والتدريب المتقطع عالي الكثافة، والتدريب على المقاومة. يجب عليك أيضاً دمج بعض الإجراءات الروتينية المركزة للمساعدة في شد البطن.