الوجه الآخر لـ مايا خليفة: تشعر بالخجل

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة المعتزلة مايا خليفة، نجمة الأفلام الإباحية السابقة، ذات الأصول اللبنانية، محرك البحث "جوجل" عقب تداول أخبارها أمس، بشأن عرضها نظارة أفلامها الشهيرة للمزاد، على موقع يُدعى "eBay"، لتتبرع بأرباحها لضحايا حادث مرفأ لبنان.

وكتبت "مايا" عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "وصلنا 100 ألف دولار في 11 ساعة، يجب أن نحصل على نصف مليون دولار بحلول الأسبوع المقبل".

مايا خليفة التي عرفها المجتمعات الغربية والشرقية، بأفلامها الإباحية، لم تعمل في تلك الصناعة سوى 3 أشهر فقط، ورغم ذلك أصبحت أيقونة لتلك الأعمال، وحققت شهرة واسعة على إثرها.

وخلال مُقابلتها ببرنامج "Hard Talk" مع هيئة الإذاعة البريطانية "bbc"، العام الماضي، كشفت صاحبة الـ 27 عاما، عن وجهها الآخر الذي لم يعرفه الناس.

- مايا خليفة تبلغ من العمر 27 عاما، حيث ولدت في عام 1993، وهي من أصول لبنانية مسلمة.

- أثارت الجدل حولها في البداية، حيث أدت مشاهد إباحية بالحجاب.

- انتقلت مايا مع عائلتها للعيش في أمريكا عام 2000، وكانت تبلغ من العمر 7 أعوام.

- تخرجت في كلية التاريخ جامعة تكساس في "إل باسو".

- بدأت تمثيل الأفلام الإباحية عام 2014، وهو ما منحها شهرة واسعة وخاصة في الشرق الأوسط، وقالت إنها لم تزاول تلك المهنة سوى لثلاثة أشهر فقط.

- تعرضت للعديد من الابتزازات للاستمرار في العمل، حيث أكدت أن هُناك العديد من الفتيات، اللاتي يتعرضن للاستغلال حتى يقدمن تلك الأعمال.

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وقالت مايا: "تواصلت مع الكثير من الفتيات عبر البريد الإلكتروني، الذين أكدن أنهن ضحايا للتجارة الجنسية، بخاصة إن البعض منهن يوقعن على عقود غير مفهومة للعمل، فيصبحن أكثر عُرضة لاستغلال الرجال لهن".

عملت لفترة قصيرة.. ولكني أشعر بالخجل

وأضافت "مايا" خلال حديثها أنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى في بعض مواقع أفلام البالغين، رغم إنها لم تعمل في هذا المجال سوى 3 أشهر فقط، لافتة إلى أنه لا يمكنها حذف تلك الأفلام، بسبب ما حققته من مُشاهدات عالية، وبسبب المنتجين أيضا.

وعلى الجانب الآخر، تشعر "مايا" بالخجل والألم عندما تواجه الناس في الأماكن العامة، "الجميع يحدق فيّ، فأشعر أنهم قادرون على رؤيتي دون ملابس، ولم أعد أشعر بالخصوصية".

الخوف والتهديد سبب تمثيلي بالحجاب

وعن الضجة الواسعة التي افتعلتها "خليفة" قبل اعتزالها، بسبب ظهورها ببعض المشاهد مرتدية الحجاب، أكدت أنها فعلت هذا الأمر تحت تهديد المنتجين، "قُلت لهم يا رفاق أنتم ستقودونني إلى القتل، لكنهم ضحكوا"، موضحة أنها اضطرت للخضوع لأوامرهم خوفًا منهم، وبعدها بفترة تلقت تهديدات بالقتل من تنظيم داعش الإرهابي بسبب هذا الظهور.

عائلتي تبرأت مني وأصبحت وحيدة

وعن موقف عائلتها، أوضحت الفتاة العشرينية، أن عائلتها تبرأت منها، عقب معرفتهم بطبيعة عملها، مضيفة: "أصبحت وحيدة وأشعر بالغربة، بخاصة بعد اعتزالي المهنة، أدركت أن بعض الناس لا يمكنهم التغاضي عن الأخطاء".

وكانت عائلة مايا خليفة اللبنانية التي هاجرت إلى أمريكا، أعربت عن أسفها عن تصرفات ابنتهم "اللا أخلاقية" في بيان: "ربما ندفع ضريبة الاغتراب والبعد من الوطن، حيث أولادنا يندمجون في المجتمعات التي لا تشبه بيئتنا وتقاليدنا وعادتنا".

مايا خليفة تعتزل الإباحية.. وترتبط

يذكر أنه في أبريل 2018، أعلنت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة مايا خليفة، اعتزالها، وتوقفها عن إنتاج أي أفلام جديدية نهائيًا دون رجعة في هذا القرار، وذلك بعدما تلقت تهديدات بالقتل من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأثارت "مايا" الجدل من جديد، بعدما أعلنت خطبتها على طاهي سويدي، في مارس 2019.