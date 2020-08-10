كنزي عمرو دياب تحذف صورتها بحركة يد خادشة للحياء بعد تعرضها لانتقادات (صور)

علاقات و مجتمع

عقب أيام من إثارتها الجدل بسبب صورتها الشخصية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قررت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب تغييرها بآخرى.

وظهرت "كنزي" بمكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، بدون أن تبتسم، متخلية عن صورتها، التي أطلت خلالها لأزياء فاتحة اللون، أثناء إخراج لسانها مع إجراء حركة يد خادشة للحياء.

جاءت الصورة الشخصية المثيرة للجدل بالتزامن مع نشرها بوست، مرفق به صورتين، مطلة خلالهما بـ"هاف أستوميك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط، متعمدة عمل الحركة الخارجة نفسها بإصبعها، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.

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وبسبب تلك المواد المصورة، تعرضت "دياب" للعديد من الانتقادات، من بينها: "يابنتي خلي بالك من صورتك.. أنتي بنت أشهر مغني في الوطن العربي"، و"كوول ومنطلقة"، و"اللي بتعملي ده عيب وحرام".