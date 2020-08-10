إعلامية كويتية تثير الجدل بدعم سما المصري: الله يفك سجنك (فيديو)

علاقات و مجتمع

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الجدل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عقب دعمها لسما المصري في إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقالت "العيدان": "الله يفك سجنك يا سما المصري.. يمكن اختلف معاها باللي تقدمه، لكن شخصيتها على الطبيعة جدا طيبة وجدعة وخفيفة روح"، مرفقة مقطع فيديو بجمعها بالشابة المتهمة، المطلة خلالها بفستان متوسط الطول، والذي تميز بأنه متعدد الألوان، خلال استضافتها لها منذ سنة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حقق آلاف المشاهدات، ومئات التعليقات، أبرزها: "مطقمين مع بعض.. ولايقين على بعض أوي"، و"أحلى كابل في الوسط الفني"، و"الحب فعلا بيحلي".

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الحكم في استئناف سما المصري على حبسها

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حجز استئناف المتهمة سما المصري، على حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، لجلسة 7 سبتمبر المقبل للحكم.

كانت محكمة أول درجة عاقبت المتهمة بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات؛ لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق.