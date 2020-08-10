لايف ستايل
شاركت هدى عبدالحليم، زوجة الفنان أحمد زاهر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور من آخر جلسة تصوير خضعت لها ابنتها ملك.
وتغزلت هدى بابنتها ملك، قائلةً "اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد، قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن البنات كبروا وبقوا عرايس أطول مني، نسختي المصغرة".
لقيت الصور التي شاركتها زوجة الفنان، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها، إذ حصدت ما يقرب من 20 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "سبحان الله شبهك جدا استنساخ اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربِنَا يحميهم يا رب ويبارك فيهم ويفك قلوبكم بيهم، توأمك، شبهك أوي، كل ما تكبر تحلى، كلها أنتي".
ملك أحمد زاهر، هي الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر، ذكر والدها أن دخول ابنتيه عالم التمثيل جاء بإقناع من صديقه الفنان تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم كابتن هيما، وشاركت ملك في مسلسل "القاصرات"، مع الفنان صلاح السعدني.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة أحمد زاهر تتغزل في ابنتها: بقت عروسة وأطول مني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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