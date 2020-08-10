علاقات و مجتمع
تداول رواد موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة الشابة أمينة خليل، وخطيبها رجل الأعمال عمر طه.
وظهرت أمينة متوسطة خطيبها والسيناريست تامر حبيب، التي حرصت على وضع يدها حول عنقه.
وارتدت الفنانة مايوه أسود مع كاش مفتوح، وقبعة رأس من الخوص، في حين ظهر خطيبها هو أيضًا بالمايوه، وتامر بإطلالة كاجوال مرتدي قميص أبيض.
في 15 يونيو الماضي، احتفلت الفنانة أمينة خليل، بخطبتها في حفل بسيط، اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، مطلة بفستان قصير منقوش، مع أكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر انسيابية، وماكياج بسيط، بينما أطل العريس بـ"سمي فورمال".
وعقب أيام، احتفلت مجددا بخطبتها في إحدى المدن الساحلية، بفستان من الستان، بحمالات رفيعة، مكشوف الظهر، وله طبقة من الأورجانزا الشفافة من الخلف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالمايوه.. أمينة خليل تتوسط خطيبها وتامر حبيب في أحدث ظهور لها (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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