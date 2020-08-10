بخط ساخن وبرنامج مرئي.. 7 طبيبات لبنانيات في مهمة لعلاج مصابي مرفأ بيروت نفسيا

علاقات و مجتمع

قد لا يستطيع مصابو انفجار مرفأ بيروت تجاوز ما شهدوه وعايشوه من لحظات مؤلمة حتى ولو بعد حين وهو ما دفع 7 طبيبات نفسيات لدعم هؤلاء المصابين ومساعدتهم في تجاوز ما حدث.

يخرجن يوميًا الـ 7 فتيات التابعات لإحدى فرق الإغاثة اللبنانية منذ وقوع الانفجار لزيارة المصابين في المستشفيات والمنازل لعلاجهم نفسيًا ومتابعتهم بشكل دوري حتى يخرجن من تلك الأزمة، وفقا ليارا بوسليم، إحدى الطبيبات المتطوعات.

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نوبات بكاء لا تنقطع تنتاب الكثير من المصابين فور الحديث عن الانفجار الذي يسردون تفاصيله وكأنها ما زالت أمام أعينهم :"النفسيات قوية وقادرة تقاوم لكن للمرضى ولا المعافين راح ينسون اللي صار ببيروت".

وتضيف :"فريقنا بيقدم الدعم النفسي والاجتماعي واعتقد المصابين اليوم بحاجتنا أكثر من قبل وخصصنا خطوط ساخنة لتقديم الدعم النفسي للمواطنين اللي بيتصلوا فينا".

الشعور بالخوف والقلق حيال المستقبل أصاب هؤلاء الضحايا كذلك فالأزمة الاقتصادية باتت مضاعفة عقب الانفجار، حسب الطبيبة الثلاثينية، التي قدمت نصائحها للمصابين وتحثهم على ضرورة الابتعاد عن الهواتف المحمولة حتى لا يشاهدوا مرة اخرى ما حدث، بالإضافة للحصول على قسط جيد من النوم، وممارسة التمارين الرياضية قدر المستطاع .

لم يكتفِ الفريق بمتابعة الحالات في المستشفيات وتلقي المكالمات عبر الخط الساخن ولكن هناك قنوات اتصال أخرى تقدمها يارا وزميلاتها من الطبيبات النفسيات وذلك من خلال تطبيق "أونلاين" عبر برنامج مرئي ومسموع مبتكر للعلاج النفسي عبر الإنترنت، يقوم على التواصل ما بين الطبيب المعالج والمريض من خلال الوسائل الفنية التي يوفرها البرنامج.

ووقع انفجار هائل داخل مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، أسفر عن الكثير من القتلى والمصابين، فضلًا عن تهشم للكثير من البنية التحتية بساحة الشهداء.