الامارات | زواج مفاجىء لمحمد عساف في حفل محدود .. وسيبقى مقيما في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن زواج مفاجىء لمحمد عساف في حفل محدود .. وسيبقى مقيما في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، حامل لقب ”آراب أيدول“، جمهوره ومحبيه بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وأعلن عن زواج محمد عساف، مواطنه المغني والمنتج قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معربا عن فرحته بوجود مناسبة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.

وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

ومع إعلان الزواج ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي قيل بحسب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه أقيم في دبي.

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مواقع إخبارية فلسطينية قالت إن والدي محمد عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى محمد عساف ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين.

وأوضحت أن محمد عساف استغل وجودهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.

وأكدت أن الفتاة تحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة، بينما أشارت إلى أن محمد عساف سيقيم في دبي بعد الزواج أيضا، نظرا لطبيعة عمله وحفلاته التي تتطلب حرية في السفر.

يذكر أن محمد عساف كان ارتبط سابقًا بالإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي إلا أن علاقتهما لم تدم طويلاً وعلقت وقتها لينا على سبب فسخ الخطوبة: "عندما تمت خطوبتي كنت أعمل في التلفزيون، وهذا فتح المجال لكلام الناس، ولو لم أكن مقدمة برامج معروفة ولو لم يكن محمد فناناً مشهوراً لما التفت أحد إلى موضوع فسخ خطوبتنا".

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