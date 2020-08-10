حلق وعقد لولي ومكياج.. مواقف مثيرة للجدل لمصمم الأزياء مهند كوجاك

لايف ستايل

عاد مصمم الأزياء الشاب مهند كوجاك لإثارة الجدل، بسبب إطلالته الأخيرة في أحدث جلسة تصوير بعدسة ديما، مرتديا عقد لولي أبيض و"حلق" ومجوهرات فضية، فضلًا عن وضعه حبات "أسترس" بوجهه، مرتديا قميص بدون نقوش، وبنطلون أبيض، كما أطل في صورة خلال وضع حذائه أمام وجه من يراها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير خلالها مصمم الأزياء مهند كوجاك الجدل، حيث سبق أن تسببت تصميماته وإطلالته في توجه بعض الانتقادات له، ورصد "هن" أبرزها.

منذ أيام، ظهر "كوجاك" بـ"توب رجالي" بدون كمام، يشبه تصميم "سيلوبيت"، مع شعر يجمع بين الأسود والثلجي، وشارب قاتم اللون، مؤكدا في التعليقات أن هذه الإطلالة من تصميمه.

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وفي الشهر الماضي، فاجأ مصمم الأزياء مهند كوجاك، متابعيه، بنشر جلسة تصوير جديدة، بعدسة طارق المقدم، ظهر خلالها بأزياء شتوية بالرغم من فصل الصيف، مرتديا بدلة فضفاضة فاتحة اللون، مصنوعة من القطيفة، تتضمن "هاي كول"، من اختيار الاستايلست أحمد سرور، ومكياجا بسيطا يحتوي على "روجاجو" وفصوص صغيرة بجوار العين، بأنامل ميكاب ارتست حبيبة القصراوي، وشعر أخضر اللون، ممزوج بخُصل رمادية.

اختار "كوجاك" مادة "كوفرتة" لصناعة مجموعة من أزياء خريف وشتاء 2020، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل، عندما أطلت الفنانة ناهد السباعي خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في فبراير الماضي، بـ"فستان الكوفرتة"، تميزت بأنها طويلة وفضفاضة، فضلا عن أنها بدون أكتاف، ومزينة بورود صغيرة الحجم متعددة الألوان حول الصدر والخصر.

أزياء غريبة في عيد ميلاد والدتهوفي 2019، احتفل مصمم الأزياء، بعيد ميلاده مع والدته نبيلة ياسين، في أجواء وصفها المتابعين بـ"الغريبة"، وسط ارتداء جميع الحضور ملابس "غير تقليدية"، ملتقين صور في وضعيات "غير عادية".

ارتدى "مهند" جاكيت بدلة سوداء مع بنطال واسع لامع على الطريقة الإسبانية ممسكا بيده مروحة يد سوداء، كما ارتدى الحضور أزياء تنكرية غريبة، سواء من الفساتين أو البدل الرجالي.