"أنتى الأهم" تدعو النساء للمشاركة في انتخابات "الشيوخ": صوتك هو المستقبل

علاقات و مجتمع

دعت مبادرة "أنتي الأهم"، التي أسسها الدكتور عمرو حسن، مؤسس مبادرة "أنتي الأهم"، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، النساء إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وبدأت في حملتها التوعوية عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، من خلال مقاطع فيديو تحث على أهمية التصويت، مرفقة بتعليق: "صوتِك بيفرق .. صوتك هو التغيير.. انزلي وشاركي عشان صوتك هو المستقبل".

قال مؤسس "أنتي الأهم"، إن مصر تشهد هذه الأيام مرحلة مهمة في تاريخها تتشكل خلالها ملامح خارطة الحياة السياسية وتعزيز عملية بناء الديمقراطية بعودة الغرفة الثانية بالبرلمان المصري، مجلس الشيوخ، داعيا النساء للمشاركة الإيجابية.

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وأضاف "حسن"، في بيان صحفي للمبادرة، أن عودة الغرفة الثانية بالبرلمان المصري من الخطوات المهمة في إثراء الحياة السياسية والتشريعية، حيث يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتعميق النظام الديمقراطي ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحريات والواجبات العامة.

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وتابع حسن، أنه بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ وإيمانا من المبادرة بدورها الوطني ورفع الوعي والمشاركة الإيجابية، أطلقت حملة توعوية على وسائل التواصل الأجتماعي منذ أيام تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز الدور الحيوي للمرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

وأوضح، أن فريق من المتطوعين والمتطوعات بمبادرة "أنتي الأهم" يستعد للمشاركة في تسهيل عملية الانتخاب بثلاث لجان من خلال الإشراف على دخول المشاركين وتحقيق التباعد الاجتماعي ونشر إرشادات وتوعية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع أدوية وقائية وفيتامينات لتعزيز المناعة.

يذكر أنه بدأت بالفعل مرحلة تصويت المصريين بالخارج لمجلس الشيوخ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وتستمر حتى غدا، على أن تنطلق داخل محافظات مصر يومي الأثنين والثلاثاء.