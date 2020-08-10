تجسست على هاتفه 9 أشهر.. سعودية تنسخ "واتس أب" زوجها وتطلب الطلاق

علاقات و مجتمع

في واقعة غريبة من نوعها يدرس مواطن سعودي الوضع القانوني لحالته بعد أن اكتشف أن زوجته نجحت في استنساخ الواتساب الخاص به إلى هاتفها، وباتت تتلقى على مدار 9 أشهر نسخة من أي محادثة في هاتف زوجها.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية طلبت الزوجة تسوية بعض المتطلبات المالية بينهما قبل حصولها على الطلاق.

فيما اعتبر الزوج تصرف الزوجة تجسساً منهياً عنه وجريمة معلوماتية، ومع ذلك رأى التوصل إلى حل ودي بينه وزوجته، الا أن الأخيرة التي رفضت التحدث إلى الصحيفة السعودية أكدت أنها اتخذت قرارها، ولا ترغب في نشر أي غسيل عن الواقعة.

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من جهة أخرى، حذرت مدربة للأمن السيبراني من استخدام شبكات "الواي فاي" ذات الولوج المجاني والمنتشرة بكثرة في المطارات والمقاهي والفنادق ووصفتها بأنها إحدى بوابات الاختراق.

وأوضحت مدربة إدراك سيبراني ومدير تطوير أعمال بشرى الحوت لـ "عكاظ" أن تطبيق الواتساب وجه أنظار المخترقين ويزداد الخطر عند استخدام WhatsApp web للتصفح، لأنه بوابة ولوج للمخترقين.

وقالت إن الثورة الرقمية في السعودية تتفوق عالمياً بما تقدمه من إنجازات معلوماتية مميزة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحثت الحوت إلى معرفة كيفية حماية بياناتنا من الولوج غير المصرح به بعدم استخدام الشبكات الرقمية المجانية وأيقونات المواقع الإلكترونية غير الآمنة وتأمين الحسابات الخاصة وعدم مشاركتها مع الغير.

وأضافت أنه يخفى على الكل أهمية التطبيقات الذكية للفرد والمجتمع في التواصل الاجتماعي وإدارة الأعمال وخلافه.

من جهته اعتبر المستشار القانوني المحامي خالد أبو راشد ما أقدمت عليه الزوجة من استنساخ الواتساب الخاص بزوجها جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وعقوبتها السجن مدة عام والغرامة 500 ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.

إن النظام لم يستثن أي روابط أسرية أو زوجية، إذ يعتبر اختراق الجوال من قبل أي زوج أو زوجة أو أب أو أخ جريمة معلوماتية بغض النظر عن الروابط الأسرية.

وحذر أبو راشد الزوجات من مغبة الإقدام على مثل هذه الأمور كونها جريمة معاقب عليها نظاماً، خلاف أن التجسس منهي عنه شرعاً.