بمكونات بسيطة.. بيتزا الشوكولاتة

مطبخ

قد تبحث السيدات عن طرق جديدة لتقديم الحلوى ولا سيما وإن كانت على شكل بيتزا التي يفضلها الكثير، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير بيتزا الشوكولاتة.

مقادير بيتزا الشوكولاتة

500 جرام من عجينة البيتزا الجاهزة أو المنزلية الصنع

ملعقتان صغيرتان من الزبدة الذائبة

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60 ملليتراً من شوكولا البندق الذائبة

90 جراما من رقائق الشوكولا الخام

ملعقتان كبيرتان من رقائق الشوكولا باللبن

ملعقتان كبيرتان من رقائق الشوكولا البيضاء

ملعقتان كبيرتان بندق مفروم

طريقة تحضير بيتزا الشوكولاتة

غطوا صينية خبز كبيرة بورق الخبز، وشكلوا عجينة البيتزا على شكل دائرة، ثم انقلوها إلى صينية الخبز، واصنعوا ثقوباً بها باستخدام أصابعكم أو شوكة، وادهنوها بالزبدة ثم اخبزوها في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تصبح هشة بلون بني ذهبي.

اخرجوا البيتزا من الفرن ومن ثم انشروا الشوكولاتة والبندق فوقها ورشوا رقائق الشوكولاتة عليها، واخبزوها لمدة دقيقة حتى تذوب الشوكولاتة، ثم رشوا فوقها بندق إضافي، وقطعوها قبل التقديم.