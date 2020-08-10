بمكونات بسيطة.. بيتزا الشوكولاتة

مطبخ
كتب: هن -
07:26 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
قد تبحث السيدات عن طرق جديدة لتقديم الحلوى ولا سيما وإن كانت على شكل بيتزا التي يفضلها الكثير، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير بيتزا الشوكولاتة.
مقادير بيتزا الشوكولاتة
500 جرام من عجينة البيتزا الجاهزة أو المنزلية الصنع
ملعقتان صغيرتان من الزبدة الذائبة
60 ملليتراً من شوكولا البندق الذائبة
90 جراما من رقائق الشوكولا الخام
ملعقتان كبيرتان من رقائق الشوكولا باللبن
ملعقتان كبيرتان من رقائق الشوكولا البيضاء
ملعقتان كبيرتان بندق مفروم
طريقة تحضير بيتزا الشوكولاتة
غطوا صينية خبز كبيرة بورق الخبز، وشكلوا عجينة البيتزا على شكل دائرة، ثم انقلوها إلى صينية الخبز، واصنعوا ثقوباً بها باستخدام أصابعكم أو شوكة، وادهنوها بالزبدة ثم اخبزوها في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تصبح هشة بلون بني ذهبي.
اخرجوا البيتزا من الفرن ومن ثم انشروا الشوكولاتة والبندق فوقها ورشوا رقائق الشوكولاتة عليها، واخبزوها لمدة دقيقة حتى تذوب الشوكولاتة، ثم رشوا فوقها بندق إضافي، وقطعوها قبل التقديم.
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