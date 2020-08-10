نادين نجيم تعلن مغادرة لبنان لبلد آخر: وعيش بأمان ببلد تاني

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مغادرة لبنان بسبب تأثرها بالحادث الذي تعرضت له مؤخرًا، نتيجة الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت منذ أيام.

نشرت نجيم عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "من ها اللحظة من المشفى أخدت قرار، رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت، بس تنقبروا أنتوا تحت التراب نحن مانرجع على وطننا غير هيك ما إلو لزوم الحكي وشكرًا".

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وكانت قد أصيبت نادين في انفجار مرفأ بيروت وعلى إثره نقلت للمستشفى وأجرت عملية جراحية لمدة 6 ساعات متواصلة أسفرت عن 40 غرزة.

كما وتعرض منزلها للتدمير بسبب قربه من موقع الانفجار، ولحسن الحظ كان المنزل خاليًا إلا من نادين نجيم وقت وقوع الكارثة، لأن نجليها كانا عند والدهما في ذلك اليوم وكانا سيعودان في المساء.